A educar el talento también se aprende

Emprender un viaje, emprender una aventura, emprender un negocio... Todas estas actividades que prometen experiencias desconocidas y, como poco, emocionantes, tienen en común esa palabra de moda que ahora también se ha colado en el mundo de la docencia. Para ayudar a los profesores a pasar del dicho al hecho e incorporar en el currículum del alumno esa competencia, los docentes también tienen que ir al "cole". Su aula estará en el Gaiás, los días 12, 13 y 23 de enero.

"¿El emprendedor nace o se hace?" Esa es una de las preguntas que se plantearán a los profesores gallegos de niveles no universitarios que se apunten al curso "Aprender a emprender: cómo educar el talento emprendedor", que acogerá la Cidade da Cultura los días 12, 13 y 23 de enero. La iniciativa, promovida por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), busca formar a los docentes, desde infantil a bachillerato, para que puedan potenciar habilidades emprendedoras entre sus alumnos pero también desarrollar proyectos emprendedores en sus centros, que pueden ir desde un huerto ecológico a una radio escolar o incluso a la gestión de un museo, como muestran las experiencias ya realizadas de esta iniciativa.

Aunque no se trata de destriparles el curso a los profesores, que todavía están a tiempo de apuntarse en unas jornadas gratuitas que cuentan con el apoyo de la Consellería de Educación y certificación propia, desde la Fundación resaltan cómo en su trabajo con los profesionales de la educación han hecho hincapié "en no confundir el talento emprendedor con el talento empresarial". "No todos los alumnos crearán en el futuro una empresa", advierten desde un programa que enfatiza también la creatividad, pero "absolutamente todos tendrán que emprender en su vida personal y laboral, tendrán que innovar y buscar nuevas respuestas en el mundo globalizado y cambiante al que se van a enfrentar". En esa línea, los promotores consideran que para que sean capaces de dar una repuesta "positiva", tendrán que poseer un talento emprendedor.

Ese talento se puede aprender, y cuanto antes mejor, según estos expertos, y es ahí donde entran en juego los profesores, que en el programa organizado por la FPdGi reciben "claves" sobre cómo entrenar esta competencia en el aula. Galicia será la tercera comunidad, tras Andalucía y Baleares, en acoger una nueva edición del programa de formación para docentes para este curso. Por aulas similares pasaron en los tres años anteriores, según la entidad, cerca de 650 profesionales de la educación, pero también miembros de los equipos directivos y de las administraciones.

El programa incluye, además de las tres jornadas presenciales, una jornada de cierre de buenas prácticas el 25 de mayo a partir de las experiencias desarrolladas por los docentes en sus colegios. Porque si en los encuentros en el Gaiás los docentes recibirán formación para saber cómo llevar a cabo proyectos de emprendimiento y cómo evaluarlos, luego se tratará de pasar a la práctica e implantar uno en el centro educativo, con el apoyo del equipo formador.

Según explican desde la web de la FPdGi, algunos proyectos realizados permiten a los alumnos crear pequeñas empresas, diseñar campañas publicitarias o aprender a gestionar un hotel, un museo o un desfile de moda. Otros, apunta, se centran en el medio ambiente, el arte o el bienestar de los mayores. Los niños, explican desde la entidad, que en este programa colabora con la Fundación Trilema, "aprenden a conocer su entorno y promueven el ocio, el turismo o el pequeño comercio en su barrio" o crean radios escolares y huertos ecológicos, "todo ello con un fin social y de mejora del mundo que les rodea".

Y mientras tanto habrán aprendido autonomía personal, liderazgo, innovación y habilidades empresariales. Al menos esos son los rasgos de la competencia emprendedora que aparecen en los contenidos del programa de las jornadas del Gaiás.