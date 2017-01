Almuiña defiende la "profesionalidad" de los cargos del Sergas investigados por homicidio

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha reivindicado esta mañana la "profesionalidad" de los altos cargos del Sergas -el exdirector general de Asistencia Sanitaria y actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia- investigados por dos supuestos delitos de homicidio imprudente por, supuestamente, retrasar la administración de tratamientos a pacientes con hepatitis C.

En una entrevista a la Radio Galega, recogida por Europa Press, ha asegurado que apartarlos de su cargo por la investigación de la hepatitis C sería "un demérito" para el servicio sanitario gallego. También ha negado que hubiese retrasos en la prescripción de los fármacos y ha defendido que Rubial y Gómez-Criado son "dos magníficos profesionales".

Al respecto, ha alegado que lo que se hizo fue analizar el posible prejuicio o beneficio de fármacos nuevos. "Lo que hicieron, lo hicieron bien porque más de mil pacientes fueron tratados", ha apostillado. Además, ha defendido que hubo un proceso "transparente".

"De lo que se les acusa no es de que muriese gente, sino que hubiese un retraso en el tratamiento", ha precisado. Sin embargo, ha incidido en que desde la Administración "demostramos que no hubo retraso". Así, ha insistido en que el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña "dice que no hay causa médica directa que diga que en caso de retraso condujera a la muerte". "Hubo muertes antes de los tratamientos, en ese período y en el período actual", ha apostillado sobre este caso.

Oferta de empleo

Por otra parte, en la entrevista, se ha comprometido a que habrá ofertas públicas de empleo en Galicia en el ámbito sanitario cada año o cada dos años. Por este motivo, ha avanzado que pedirá a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que se elimine la tasa de reposición que limita el número de plazas que se puedan convocar en cada oferta pública de empleo.

También ha dicho que quieren que se elimine "para recuperar plazas". Sobre esta cuestión, ha admitido que se necesitan convocar "más" para poder recuperar "las que se perdieron en estos años de crisis", ha añadido.