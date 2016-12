Feijóo: "Galicia no quiere más que nadie, pero tampoco menos"

Como ya es tradición, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido a todos los gallegos a través de la televisión pública con un discurso de fin de año en el que reivindica la posición de Galicia. A las 14:00h comenzaba la emisión de un mensaje que tenía la Ponte Vella de Ourense de fondo. "Galicia no quiere más que nadie pero tampoco menos. No aspira a ningún privilegio, pero tampoco los aprueba" ha afirmado en su intervención. "En materia de financiación autonómica o en infraestructuras como el AVE, el interés permanente de Galicia está y estará basado en la justicia y el trato ecuánime", ha abundado.

"Los gallegos estamos logrando que la autonomía nos cohesione aún más, por encima de diferencias ideológicas, territoriales o generacionales", ha subrayado Núñez Feijóo en un discurso que llamaba a la unidad y la colaboración. "No estamos los políticos condenados a entendernos, porque el entendimiento no es una condena. Estamos animados a hacerlo para estar a la altura del ejemplo que nos proporciona nuestro pueblo". Este es el camino, según Feijóo, para afrontar problemas tan graves como la violencia de género o la exclusión social: "La lucha contra la criminal violencia machista reclama un frente común contra los verdugos, donde no caben fronteras partidarias".

El presidente de la Xunta también ha reflexionado sobre otros problemas que afronta Galicia. "Esa Galicia menguante que reflejan los datos demográficos exige una reacción política y social unánime" ha sentenciado.

"Somos los gallegos una democracia afectiva y también efectiva que va resolviendo problemas con pasos progresivos. ¿Son esos pasos tan rápidos como quisiéramos para acabar con el drama del paro? No. ¿Está culminado el camino para que el nivel salarial sea el adecuado? No. [...] ¿Pero avanzamos? Sin duda" ha manifestado.

Núñez Feijóo ha apelado nuevamente a afrontar el futuro de manera conjunta, "si en él faltase una gallega o un gallego estaría incompleto". Para concluir, espera que "en lo bueno y lo menos bueno, Galicia siga el ejemplo que se da en la mayoría de nuestras casas. Una Galicia que afronte los problemas y que luche por sus sueños unida. Todos juntos."