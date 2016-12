Aumentan los casos de gastroenteritis por la circulación "elevada" del virus

Aunque, como advierten desde el 061, las navidades son épocas de excesos gastronómicos, no serían estos los principales responsables del elevado número de casos de gastroenteritis que están llegando a las consultas de atención primaria de la comunidad, sobre todo protagonizados por niños. A pesar de que muchos microorganismos pueden provocar gastroenteritis, como bacterias o parásitos, además de toxinas, los principales responsables, según el Sergas, serían los llamados norovirus, culpables de una de cada cinco. Pese a que estos virus circulan todo el año, acostumbran a prodigarse "fundamentalmente" en invierno, y más ahora, en el cambio de año. De ahí, advierte la Consellería de Sanidade, que en esta época sean "frecuentes las epidemias de gastroenteritis".

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha detectado ya un incremento, desde hace seis semanas, en la tasa de consultas por gastroenteritis vírica y vómito en los menores de cinco años, que los expertos consideran un "buen indicador de la circulación de este virus". Los pequeños suelen preceder a los adultos en la multiplicación de estos episodios que cursan con diarreas, vómitos o ambos.

El Sergas ha dispuesto un sistema de vigilancia de la circulación de los norovirus para identificar el inicio de la onda anual, que suele producirse entre finales de octubre y diciembre, con el fin de prevenir a las residencias de mayores, "donde la difusión del virus es más fácil", aunque también afecta mucho a guarderías, por ejemplo.

Para ello analiza, como con la gripe, las llamadas al 061 por gastroenteritis y los episodios que atienden los centros de salud por gastroenteritis vírica, diarrea y vómito. Los datos recabados en esta temporada indican que "en alguna semana, de forma puntual", según informa Sanidade, se superaron los niveles que indican la existencia de onda epidémica, aunque no "de forma permanente". "Que ambos sistemas estén rozando el umbral establecido significa que la posible circulación de este virus es elevada, por lo cual es posible observar un aumento de casos" atribuibles a este virus y a otros, añade Saúde Pública.

La Navidad es una época, señala el Sergas, propicia para el norovirus. No solo por la propia circulación invernal del virus, sino por el agrupamiento familiar, eventos sociales propios de estas fechas e incluso de masiva asistencia a centros comerciales. Todo esto, indican las autoridades sanitarias, que "provoca una convivencia más estrecha en lugares cerrados, puede favorecer la transmisión persona a persona, que es el principal mecanismo de transmisión de este virus". También, añaden desde la Dirección Xeral de Saúde Pública, el norovirus puede transmitirse al comer alimentos ya listos para su consumo contaminados por quien los ha manipulado, o por consumir moluscos crudos o poco cocinados, "ya que la depuración convencional de los moluscos no elimina esa virus". "Los excesos propios de estas fechas", proclama Sanidade, "podrían provocar algunos casos de gastroenteritis, pero no serían relevantes en el volumen total".

Pese a que menudeen en invierno por los norovirus, las gastroenteritis ocurren en todas las épocas: en Galicia suman casi 2,2 millones de episodios al año. Además, la encuesta de conductas de riesgo del Sergas de 2014 revela que el 16% de afectados requiere asistencia sanitaria, lo que equivaldría a unas 350.000 consultas. Aunque suelen curarse de forma espontánea, las gastroenteritis agudas, recalca el Sergas, provocan "la utilización del sistema sanitario y altos niveles de absentismo".

Saúde Pública notificó entre 2010 y 2014 un total de 17 brotes confirmados por norovirus (22 en el quinquenio anterior), el 41% en residencias de mayores y un 18% en restaurantes.