La construcción suma ya 21 meses al alza pese al parón de la obra pública estatal

Hay sectores más sensibles que otros a los cambios de Gobierno y a las incertidumbres políticas. Uno de ellos es el de la construcción, que vive instalado en una perpetua crisis desde hace ocho años y que en los dos últimos empezaba a levantar la cabeza. Pero 312 días de interinidad política en España y las elecciones en Galicia han ralentizado ese crecimiento.

Durante el año pasado, el sector creció en la comunidad por encima del 3%: 3,5% en el primer trimestre; 3,5% en el segundo; 4,2% en el tercero y 3,9% en el cuarto. Sin embargo, en los dos primeros de 2016 esa recuperación se ha mitigado: 2% en el primero y 2% en el segundo, según el último informe Seguimiento e análisis da construcción, que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE). Pese a esta ralentización del crecimiento, el sector ya acumula siete trimestres al alza en la comunidad.

Este recorte en el crecimiento ha afectado a la mano de obra. El sector ha destruido desde comienzos de año 3.400 puestos de trabajo, el 2% del total. En el último trimestre de 2015, las personas que trabajan en la construcción en Galicia sumaban 75.300, la segunda cifra más elevada desde septiembre de 2012. En la última Encuesta de la Población Activa, correspondiente al tercer trimestre de este año, han caído hasta las 71.900. El mayor número fue a finales de 2014 cuando trabajaban en el sector 152.000 personas.

El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Eligio Nieto Lama, reconoce que la incertidumbre política ha hecho mella. "Durante este año ha afectado mucho que no hubiera Gobierno durante tanto tiempo. Ha habido un impass durante esos meses, ya que se estaba a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Y para un sector que está en proceso de recuperación no ha sido nada positivo", asegura. Nieto apunta que debido a la ausencia de Gobierno en España y a las elecciones en Galicia "salió muy poca obra pública". "Hay construcción de vivienda, pero muy poca y no es suficiente para contrarrestar la ausencia de inversión de las administraciones públicas", explica.

En los primeros ocho meses del año, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Fomento, la adjudicación de obra pública en Galicia por parte del Estado cayó un 74% (de 143 millones a 49,8). Pese a esta ralentización, el sector ya acumula siete trimestres al alza en la comunidad. Sin embargo, estas buenas cifras no son suficientes para compensar la debacle que padeció entre 2009 y 2014. Hubo caídas anuales superiores al 10% en 2010, 2011 y 2012. Desde finales de 2014, la construcción en Galicia vuelve a estar en cifras positivas, pero todavía continúa en niveles de 2001. Un poco peor está la media nacional ya que su actividad es semejante a la que tenía hace 16 años.

En el segundo trimestre del año las ventas de casas nuevas libres cayeron un 39% y en el acumulado ya suma un descenso del 28%. El desplome a nivel nacional es más suave: -12% y -5,4%, respectivamente. Galicia lleva siete trimestres de caídas en la venta de viviendas nuevas. En cambio, las usadas siguen funcionando. En el segundo trimestre subieron un 18% y en 2016 suman un avance del 20,8%.

La recuperación de la construcción se ha frenado en la primera mitad del año y ese parón también ha afectado al peso que tiene el sector dentro del PIB gallego. A finales de 2015 era del 6%. En el primer trimestre de 2016 cayó al 5,95% y en el segundo, al 5,93%. Es la cifra más baja desde septiembre de 2014. En marzo de 2006 llegó a suponer el 11,3%. La cuota más baja se alcanzó en diciembre de 2013 con el 5,85%. Una situación similar ocurre al nivel nacional, donde el peso de la construcción en el PIB ha caído al 5%. En 2005 llegó a ser del 10,4%.

Durante el pasado ejercicio, la construcción generó en Galicia un valor añadido bruto de 3.596 millones. El gran periodo de expansión tanto en la comunidad como a nivel nacional fue entre 2001 y 2008. En esta etapa, en plena burbuja inmobiliaria, el crecimiento medio anual fue del 3,9% en Galicia y del 2,1% en España.

En cambio, entre 2009 y 2014, que es cuando la construcción entra en una profunda crisis, hubo una contracción que alcanzó una caída media anual del 8,6%, mientras que a nivel nacional superó el 10%.