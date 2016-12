Sanidade logra subir al 55% los vacunados de la gripe al insistir con llamadas a domicilio

La Consellería de Sanidade tiene un objetivo en el horizonte: que al menos el 65 por ciento de la población de 65 o más años se vacune contra la gripe, una enfermedad que provoca más muertos que los accidentes de tráfico y cuyas complicaciones puede contribuir a reducir una inyección que la Xunta facilita de forma gratuita a los colectivos de riesgo. Año tras año el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña se acerca más a su meta, ya que los porcentajes de quienes acceden a la vacuna van en aumento, tendencia que se confirma en la actual campaña.

Al menos con esas expectativas trabajan en la Consellería de Sanidade, donde han empezado ya a hacer cuentas dado que ayer finalizó el período oficial para vacunarse, del 24 de octubre al 23 de diciembre. El subdirector xeral de Información sobre Saúde e Epidemioloxía, Xurxo Hervada, señala que los datos "preliminares" permiten estimar que el porcentaje de cobertura en esta ocasión estará "por encima del 55 por ciento". Al margen de que finalmente sean "un punto y pico o dos", en todo caso indican una "mejora" con respecto a los resultados del año anterior, cuando se superó por los pelos la barrera del 54 por ciento entre los gallegos con edad de jubilarse (65 o más años). Esa cifra, además, ya suponía un avance con respecto a la registrada en la campaña anterior, en 2014, cuando no se llegó ni al 52,5 por ciento. "No es lo que nos gustaría", admite Hervada en alusión al porcentaje objetivo. No obstante, destaca cómo "más de medio millón de gallegos están vacunados" y que se cuenta con una mejora de las coberturas en todas las franjas de edad.

En el incremento de los gallegos mayores que de forma voluntaria se aprovechan de la posibilidad de protegerse contra el virus de la gripe influye que Sanidade, año tras año, busque nuevas formas de convencer a los más reticentes de las bondades de la inyección. De ese modo impulsa iniciativas como llamar por teléfono a quienes no aparecen por el centro de salud para recordarles que deberían protegerse, un método que el año pasado dio buenos resultados como experiencia piloto entre tres mil ciudadanos -con un 91% de respuestas positivas- y que este año se amplió al grupo de edades comprendidas entre los 65 y 74 años.

Por ahora, según explica Hervada, la Consellería de Sanidade ha realizado ya unas "14.000 llamadas" y el porcentaje de respuesta es positivo: "el 90 por ciento de los que se llaman van", explica. "Se irá extendiendo y normalizando y alcanzando porcentajes mayores", augura este cargo.

Los últimos datos oficiales confirmados son del pasado día 18, cuando finalizó la octava semana de vacunación (faltaría una) y apuntan a un porcentaje de cobertura entre los pensionistas gallegos de casi un 54,3 por ciento, cifra que ya superaría, por poco, el porcentaje de referencia del año anterior. Ese informe indica que a esas alturas, es decir, a falta de una semana para que se cerrase la campaña oficial, ya se habían protegido contra la gripe casi 360.000 gallegos de 65 o más años.

No obstante, el documento también permite constatar que la dedicación va por barrios y que los vigueses son los más reticentes al pinchazo. Si en la primera semana el área sanitaria de Vigo se quedaba a la cola con menos de un 15% de cobertura entre los pensionistas, todo apunta a que ostentará el mismo récord al final de la campaña, y es que tras ocho semanas sigue teniendo el porcentaje más bajo (50,1%), que choca con los más predispuestos de las zonas del interior de Galicia (en Ourense rozan el 60% y en Lugo, el 58,4%).

La edad también influye. Los mayores de 75 años registran las mejores coberturas, lo contrario de lo que ocurre entre los 65 y 69 años. Hervada concede que tal vez este grupo se siente más sano y no entiende la gripe como una "amenaza" que les suscite preocupación.

Al margen de las cifras, que aún no son oficiales, los más rezagados todavía tienen una oportunidad para vacunarse, porque los centros de salud utilizarán las vacunas que les quedan, que no se recogen hasta finales de enero. No obstante, Hervada les recuerda que no es conveniente dejarlo para el último momento, cuando el virus de la gripe esté tan difundido que lo más probable es que llegue la dolencia antes que la vacuna. Esta temporada, señala, el Sergas prevé que el pico de la gripe llegue a finales de enero, principios de febrero, aunque puede cambiar.