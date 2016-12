En Marea exige a De la Serna que presupueste la variante del AVE en Ourense

La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados reclamará al Ministerio de Fomento en la Cámara "una partida presupuestaria y el compromiso" del ministro para la variante exterior de entrada del AVE a Ourense. Tras una reunión ayer con los tres concejales del grupo municipal Ourense en Común, que "no aceptarán" ninguna solución temporal "mientras no estén en licitación y ejecución" los tramos que faltan, Alexandra Fernández se mostró "tremendamente preocupada" ante lo que ha calificado como "ambigüedad" y "caos" en el que se mueve el PP cuando habla de la llegada del AVE a la ciudad de As Burgas.

La portavoz de En Marea lamenta que los populares muestran "falta de coherencia entre lo que defienden en Galicia y lo que defienden en Madrid". Fernández insiste en que su formación apuesta por "liberar el corredor de acceso" actual de la ciudad para "abrir otro modelo de ciudad" con más espacios verdes y públicos y exige "garantías" y "no medidas provisionales" que supongan "un parche" y que no abran un debate real sobre un nuevo modelo de ciudad.