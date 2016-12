Xunta y Fomento activarán en el primer trimestre la gestión compartida de la AP-9

La comisión mixta Gobierno-Xunta con la que se pretende iniciar la gestión compartida de la autopista AP-9 comenzará a funcionar en el primer trimestre del próximo año. Así se acordó ayer en la reunión que en Madrid mantuvieron la conselleira Ethel Vázquez con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, dando continuidad al pacto previo acordado el 5 de diciembre cuando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se entrevistó en Santiago con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El Parlamento gallego, por unanimidad, y el Ejecutivo autonómico reclaman el traspaso a Galicia de la titularidad de la autopista, algo a lo que se niega el Gobierno central por considerar la vía de interés general. Pero a cambio, Fomento decidió dar voz a la Xunta en la toma de decisiones que afecten a la gestión de la AP-9, para lo que es necesario constituir una comisión con presencia de las dos administraciones.

La intención del Ejecutivo gallego es tener capacidad para compartir con el Estado la planificación y prioridades de las inversiones en la autopista, pero también proponer rebajas de los peajes, bien en función de la frecuencia del uso de la vía o según una franja horaria, con tarifas más bajas en los momentos del día en que la autopista es menos usada.

No obstante, las limitaciones de las funciones de la Xunta se discutirán en próximas reuniones, dado que hasta ahora la competencia exclusiva es del Estado y la comunidad autónoma no tiene responsabilidades. Además, en caso de modificarse la política tarifaria con el consiguiente descenso de los ingresos, la concesionaria tiene que ser compensada de alguna manera por parte de la Administración, dado que no tiene obligación, salvo que sea por voluntad propia, de aplicar bonificaciones a los usuarios de la vía.

Al término del Consello, Feijóo reivindicó la validez de la figura de la gestión compartida. "Es un paso que no se había dado nunca", dijo, tras lo que insistió en que las obras en la AP-9 tienen que ser consultadas con Galicia y la prioridad sobre esas obras deben ser consensuada con la comunidad autónoma.

En cuanto a la demanda de traspaso a Galicia de la autopista, el PSdeG cree que hay tiempo antes de que termine 2016 para reclamar la transferencia de la autopista sin que el Gobierno central la pueda vetar -como así ha ocurrido en el Congreso cuando se debatió la propuesta aprobada en la Cámara gallega-. El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, realizó ayer un llamamiento a "todos los grupos" con el objetivo de "retomar el trámite y hacerlo además de forma que no pueda ser vetado por el Gobierno".

En la reunión de la conselleira, Gómez-Pomar le ratificó que cuatro de los cinco tramos con problemas del AVE gallego se han desbloqueado y se está negociando la solución del último, tal como avanzó Feijóo hace una semana.