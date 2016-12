Feijóo reta a los partidos frustrados con alcaldes en minoría a actuar "en consecuencia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, instó ayer a los grupos, sobre todo PSdeG y BNG, que apoyaron a determinados alcaldes en minoría para ocupar el cargo y que ahora no quieren aprobar sus presupuestos, a actuar "en consecuencia". Tras la reunión semanal del Ejecutivo gallego, Núñez Feijóo se declarado "sorprendido" de que estos grupos no apoyen a los alcaldes a los que auparon al cargo ahora no les presten su apoyo para aprobar las cuentas del próximo año.

"En caso de que estén decepcionados por apoyo a esos alcaldes lo lógico es que actúen en consecuencia. No entiendo ese planteamiento, es incoherente", afirmó.

Sus palabras iban dirigidas especialmente al Concello de Pontevedra, donde el BNG -que gobierna en minoría- ha visto como el resto de la oposición ha modificado casi totalmente los presupuestos del equipo de gobierno y se niega a respaldar los presentados por el Ayuntamiento. De hecho, está previsto que hoy el pleno del municipal vote los presupuestos del Ejecutivo local, a los cuales el alcalde, Fernández Lores, ha vinculado una moción de confianza, de forma que si pierde la votación, la oposición tiene un mes de plazo para presentar un candidato alternativo a la alcaldía, que de no ser así, supone la aprobación de las cuentas elaboradas por el Concello.

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, confía sin embargo en un acuerdo con el BNG y que no influya en la negociaciones en otras ciudades.