El AVE vasco, desbloqueado, y el gallego, en compás de espera

Giro de 180 grados en las relaciones del Gobierno central y vasco. El PP corteja al PNV, pues quiere contar con el respaldo de sus cinco diputados en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos y otras iniciativas legislativas. Así se explica que el Ejecutivo central haya pasado de considerar "faraónicas" las obras para soterrar la llegada del AVE a Bilbao y Vitoria, a estar dispuesto a estudiarlas e impulsarlas.

El ministro de Fomento,Iñigo de la Serna, viajó ayer a Vitoria para reunirse con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del País Vasco, Arantxa Tapia, y el mismo día que se repartía el Gordo de la Lotería, llegaba con buenas nuevas para la comunidad foral. Además de atender la vieja reivindicación de soterrar la entrada del AVE, anunció el "desbloqueo" de las obras del nudo de Bergara de la Y vasca.

En el caso de Galicia, la comunidad permanece a la espera de que en enero Fomento confirme hasta donde llega el retraso de las obras del AVE y la salida sur continúa en el cajón. La previsión es que la conexión de Galicia con Madrid estuviera terminada en 2018 pero "problemas" en 5 tramos imponen demoras. Para el AVE por Cerdedo, todavía en fase de redacción de la declaración de impacto ambiental, ni siquiera hay fecha para el inicio de las obras.

De la Serna se reunió con Alberto Núñez Feijóo el 5 de diciembre, y entonces el titular de Fomento optó por la prudencia, al posponer hasta el inicio del nuevo año la revisión del calendario del AVE gallego. Se disculpó por la complejidad y problemas de cinco tramos. Una semana más tarde, en una entrevista en TVE propuso no acometer la variante de Ourense para no retrasar demasiado el AVE, tras cuestionar su coste, y planteó mejorar la vía actual. El malestar en Galicia, y dentro de su propio partido, le forzaron a dar marcha atrás. Habló de mal entendido y aseguró que habrá variante de Ourense y adelantó que para no demorar demasiado el AVE como solución provisional se mejorará la vía actual en la entrada a la ciudad de las Burgas.

A Vitoria el ministro de Fomento llegó ayer con anuncios concretos. Hoy mismo, el Consejo de Ministros dará luz verde al rediseño de las obras del nudo de Bergara, que llevan más de un año paradas. Discrepancias con las empresas adjudicatarias de los cinco tramos, que se hicieron con la construcción, a costa de rebajar hasta un 50% el coste del proyecto inicial, obligaron a Fomento a rescatar las obras el pasado verano. Ahora los tramos serán redifinidos y licitados de nuevo. "El acuerdo va a permitir liberar la situación actual y acelerar la construcción de la Y vasca", aseveró De la Serna, quien así escenificaba el acercamiento político al PNV.

La consejera vasca mostró su satisfacción. Destacó "el talante positivo" del ministro y su "disposición a estudiar los proyectos y propuestas" planteados por su departamento. Por su parte, De la Serna valoró la "gran lealtad" con la que el Gobierno Vasco ha trabajado e indicó que el Ministerio "actuará en consecuencia" con esa actitud para "imprimir toda la celeridad" posible a las obras y para "compartir las decisiones" con Euskadi.

Acto seguido, De la Serna se fue a Burgos a inaugurar un tramo de autovía, y allí anunció que pretende iniciar las obras "lo antes posible" para acercar por alta velocidad la capital burgalesa al País Vasco y al resto de Europa. El titular de Fomento señaló que no se puede entender la 'Y' vasca sin su conexión con Burgos y Venta de Baños.