El fuego devora más de 6.100 hectáreas en Galicia en apenas dos días

Ourense continúa su lucha contra el fuego, que ya ha arrasado más de 6.000 hectáreas en apenas dos días . Lapor la proximidad de las llamas a las casas. La situación fue especialmente tensa ayer en el núcleo de A Illa , donde los vecinos combatieron las llamas que avanzaban hacia sus viviendas con sus propios medios.El fuego, que también afectan al vecino concello dehan devastado yaEn su extinción trabajan 12 agentes, 39 brigadas, 24 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y tres aviones.

DESACTIVADA a Situación 2 no #IFVencesMonterrei

CONTROLADO un lume no concello do Barco de Valdeorras, parroquia do Barco, que afecta a 25 ha. #IFOBarcoOBarco