Feijóo presume de que Galicia no recurre a Hacienda para llegar a fin de mes como Cataluña

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer su gestión al frente del Gobierno autonómico al reivindicar que permite que la comunidad sea "financieramente viable" y no pedir dinero al Ministerio de Hacienda a fin de mes. Es lo que hacen otros "colegas", contrapuso, en relación a aquellos que buscan la "desconexión" de España -por Cataluña-, que en su opinión es "desconexión de los problemas reales".

Feijóo participó ayer en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, patrocinado por Popular, Suez, Fujitsu, Telefónica, Altadis y KPMG. El acto contó con la presencia entre otros de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, de los ministros de Defensa, Pedro Morenés, Empleo, Fátima Báñez, Agricultura, Isabel García Tejerina, el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El presidente gallego defendió su apuesta por Galicia como nacionalidad histórica dentro de España, que, según dijo, en lugar de independizarse busca estar más conectada con el resto y que reivindica su autogobierno. "No desconectamos de nadie, sino que procuramos conectarnos más y mejor", aseguró, marcando claramente la distancias con Cataluña.

Sostuvo que si el resto de ejecutivos autonómicos hubieran logrado el déficit del suyo, España no tendría problemas para cumplir los objetivos de estabilidad comprometidos con la Unión Europea y rechazó que tenga nada que ver con el sistema de financiación autonómica. Añadió que el modelo fue pactado por la Generalitat de Cataluña con el Gobierno del PSOE y que no beneficia a su comunidad. "Pero les puedo asegurar que Galicia está mejor que en el 2009 y 2012 y no le hemos causado problemas a nadie", reivindicó, para concluir que su comunidad juega "en otra liga, en una liga superior donde lo que cuenta es el rigor en la gestión de las cuentas públicas".

Preguntado por si una victoria en los comicios gallegos podría ser un trampolín a la política nacional, respondió que es "ya un político nacional". Sobre Pedro Sánchez, comentó que espera que rectifique o que al menos le "ayuden a rectificar" para desbloquear la formación de Gobierno. En un acto posterior en Santurce, Feijóo recordó a los socialistas que el PP vasco apoyó, en su momento, la investidura de Patxi López "a cambio de nada", algo con lo que, en su opinión, lanzó una "señal al conjunto de España".