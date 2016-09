Más de 30.000 alumnos empezarán el curso con la duda del estreno de las reválidas

Serán al menos 30.000 estudiantes de 4º de ESO y 2º de Bachillerato de centros gallegos los que empezarán el curso 2016-2017 con la incógnita de si estrenarán, al finalizar el año académico, las dos reválidas de etapa que fija la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Superan los 20.000 los alumnos que culminarán Secundaria en el curso 2016-2017, según las previsiones de alumnado en Galicia a inicio de curso, y en el caso de 2º de Bachillerato, serán unos 11.000.

Si la Lomce sigue adelante con el nuevo Gobierno que se forme en el ámbito nacional, el calendario de aplicación de la ley marca para el actual curso el estreno del examen de fin de etapa de ESO y Bachillerato. Ambas pruebas contarán para poder continuar estudios y, en el caso de la reválida de Bachiller, marcará la nota de acceso a la Universidad, con el mismo esquema que con la Selectividad hasta ahora. No obstante, al tratarse del primer año de aplicación, suspender la reválida no implicará quedarse sin título; eso ocurrirá a partir del curso 2017-2018.

En el caso de ir a unas terceras elecciones y si no gana el PP, la oposición apuesta por derogar la Lomce, como ha reivindicado en varias ocasiones. Ayer el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aclaró, precisamente, que en caso de haber un pacto de Gobierno entre el PP y Ciudadanos se suspendería la evaluación final de la ESO de la Lomce, pero no la de Bachillerato porque "sirve para acceder a la Universidad". Méndez de Vigo insistió en que para que esto tenga lugar tiene que haber Gobierno porque el actual, en funciones, no puede modificar una ley orgánica".







Añadió Méndez de Vigo que, este curso, las evaluaciones no tendrán efectos académicos, excepto para acceder a la Universidad.

Inicio de las clases el día 12

El curso escolar comienza esta semana en algunas comunidades autónomas no obstante, en Galicia, comenzará más tarde, a partir del próximo día 12 en Primaria y el 15 en ESO y Bachillerato. Son las mismas fechas de inicio en Galicia, Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha. Son las autonomías en las que empieza más tarde, solo superadas por Castilla y León, que inicia la actividad escolar el 12 en Primaria y el 19 en ESO y Bachillerato. Precisamente el sindicato UGT pedía ayer una modificación del modelo de calendario escolar, de modo que se compensen los periodos lectivos y de descanso, un posible cambio que también se planteó en Galicia. Según el esquema inicial, en la evaluación final de ESO constará de pruebas para siete asignaturas, entre las troncales, las materias de opción de bloque y una materia específica. En el caso de la reválida de Bachillerato (la nueva selectividad) serán ocho exámenes, frente a los cinco obligatorios hasta ahora.