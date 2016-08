Los apartamentos turísticos son el alojamiento que más crece con un 30% más de viajeros

Aunque los hoteles siguen siendo el alojamiento preferido de los más de 730.000 viajeros que en julio visitaron Galicia, cada vez están más en auge los apartamentos turísticos. Durante el pasado mes estos establecimientos alojaron un 30 por ciento más de visitantes, el mayor aumento registrado entre todas las modalidades de hospedaje del sector. Solo en las Rías Baixas el incremento fue del 44,3 por ciento. El turismo rural también tiene cada vez más adeptos y sumó un 18 por ciento más de turistas, mientras que el incremento de ocupación en los campings fue del 16 por ciento y en los establecimientos hoteleros se quedó en el 5,1 por ciento.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Galicia hay un total de 1.507 apartamentos con casi 6.000 plazas. Se trata solo de los pisos gestionados por empresas del sector turístico, puesto que hasta la fecha no hay registro de los inmuebles que alquilan los particulares durante el verano ni del número de viajeros que podrían alojar. Precisamente esta actividad no se ha regulado hasta este año mediante un decreto que obliga a los propietarios de apartamentos que quieran arrendarlos a turistas a que los inscriban en un registro y los adecúen a una serie de requisitos y normas fijadas por la Xunta. Sin embargo, se dio una moratoria de seis meses y esta normativa no entrará en vigor hasta octubre. El Cluster del Turismo calcula que podría haber hasta 7.000 pisos turísticos en esta situación.

La entrada en vigor de este decreto dará espaldarazo legal a una práctica muy habitual y que además está en auge, tal y como demuestran las estadísticas del INE sobre los apartamentos turísticos que ya gestionan las empresas.







Haz click para ampliar el gráfico

En solo cinco años se ha duplicado el número de viajeros que optan en Galicia por alojarse en pisos vacacionales. En julio de 2012 eran 9.500 los turistas que se hospedaban en estos establecimientos. El pasado mes sumaron 18.934, un 28,9 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

Además Galicia fue la segunda comunidad con mayor incremento en el número de viajeros alojados en apartamentos. Solo el País Vasco superó a la comunidad gallega al dispararse la ocupación en estos establecimientos en un 57,3 por ciento.

Dentro del territorio gallego donde más éxito tienen los apartamentos turísticos es en las Rías Baixas. De los casi 6.000 hospedados en julio de 2015 se ha pasado a 8.600 el pasado mes, un 44,3 por ciento más. En las Rías Altas también aumenta la demanda de este tipo de establecimientos, pero en menor medida (un 26 por ciento).

El auge de este tipo de hospedajes se traslada también a la apertura de nuevos apartamentos turísticos. En el ultimo año abrieron más de 200 nuevos pisos y se incrementaron en más de 800 las plazas disponibles. Es por esta razón que el nivel de ocupación sigue siendo bajo, del 45 por ciento en julio.

Algo similar ocurre con el turismo rural. Con casi 600 casas abiertas solo se consigue una ocupación del 33,5 por ciento. En todo caso, tras la caída que registró esta modalidad de alojamiento hasta 2013, de nuevo empezó a repuntar la demanda y en los dos últimos años crece el número de viajeros que se hospedan en casas rurales. En 2014 eran algo más de 21.600 turistas, al año siguiente la cifra subió a 26.300 y el pasado mes alcanzó los 31.134.

El 19 por ciento de los viajeros que llegan a Galicia eligen, sin embargo, los campings. Fueron casi 90.000 en julio, un 15,9 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

La Xunta valoró ayer que el inició del verano haya marcado en Galicia "máximos históricos" con más de 730.000 viajeros y 1, 7 millones de pernoctaciones. En conjunto la comunidad autónoma recibió un 7,4 por ciento más de visitantes que en julio del 2015.