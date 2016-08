Casi 90 carreras carecen ya de plazas para los alumnos de septiembre

A los estudiantes que afronten la última selectividad los días 14, 15 y 16 de este mes y la superen les quedan cada vez menos alternativas. La CiUG difundió ayer el listado de admitidos para el cuarto plazo de matrícula -hay ocho en total-, que tienen desde hoy hasta el día 5 para hacerla, y cuando el último de ellos formalice su inscripción, otros veinte grados de las tres universidades gallegas habrán colgado el cartel de completo. Esta veintena de titulaciones se suma a las ya cerradas en las tres primeras convocatorias de matrícula, que ascendían a un total de 68. Y quienes aspiren a hacerse un hueco en septiembre, todavía tienen que contar, aparte del período de matrícula que se inicia hoy, con otro que está previsto para entre el 9 y el 13 de este mes, también antes del selectivo, donde es previsible que más titulaciones cierren las puertas a nuevas incorporaciones. Los estudiantes que esperen al resultado de esta prueba dispondrán de tres plazos, pero el abanico se les reduce.

En total, contando a los convocados en el cuarto plazo, serían ya 88 grados los que no admiten más estudiantes, que suponen el 54% de las titulaciones ofertadas en el sistema universitario gallego -que ascienden en su conjunto a 162-. El año pasado a estas alturas eran 74, una docena menos. En cuestión de oferta y demanda, las tres instituciones académicas superiores van más o menos a la par: en la Universidade de Vigo completaron su aforo un total de 29 de los 57 estudios de grado ofertados este curso académico, el 50,8%, mientras que en el caso de la Universidade de A Coruña se han quedado sin capacidad de admisión 24 de un total de 47 (el 51%). La Universidade de Santiago es la que ya ha llenado un mayor porcentaje de grados: el 60% del total, al no disponer ya de espacio para nuevos estudiantes en 35 de las 58 alternativas académicas de este nivel que ofrece.

Los datos de la CiUG muestran que en este cuarto plazo de matrícula es precisamente la Universidade de Santiago la que echará el candado en más titulaciones a la vez: un total de diez. Le sigue la de Vigo, donde cerraron su admisión ocho. Por su parte, en A Coruña el catálogo de no disponibles solo se incrementó en 2.

En una de cada cinco carreras que agotaron sus plazas la nota de corte se situó como mínimo en 10 o por encima, entre ellas Ingeniería Aeroespacial en Ourense, que se estrena este curso. La más alta la registra la doble titulación de Matemáticas y Física, en la Universidade de Santiago, con 13,010, seguida muy de cerca, con 13,001, por la simultaneidad de Matemáticas e Ingeniería Informática. En cuanto a las que cierran plaza en esta cuarta convocatoria de matrícula, Odontología, en Santiago, se alza con el podio, con 11,896.

En todo caso, los estudiantes que quieran cursar algún grado de la rama de Ciencias de la Salud lo tienen ahora más complicado. Si ya al principio se quedaron sin la opción de Medicina, con las inscripciones del cuarto plazo no pueden acceder tampoco a Enfermería (a no ser en Ferrol o Enfermería-Povisa), ni tampoco a Fisioterapia. Los dobles grados, que también tuvieron este año mucha demanda, ni siquiera llegaron, en su mayoría, a la cuarta convocatoria de matrícula. Se resisten a llenarse solamente los de la Universidade de Santiago de Xeomática-Topografía-Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola-Agroalimentaria e Ingeniería Forestal y en A Coruña los que combinan Ciencias Empresariales y Arquitectura Técnica e Ingeniería Mecánica con Naval y Oceánica (en Ferrol). No obstante, los que superen Selectividad tienen todavía, al menos por ahora, la posibilidad de escoger entre un abanico de 74 carreras. En Vigo quedarían aún 28 grados.