´Construír Galiza con ilusión, Galiza contigo´, lema del BNG para ´abrir un tiempo nuevo´

'Construír Galiza con ilusión, Galiza contigo' será el lema del BNG para las próximas elecciones autonómicas gallegas, fijadas para el próximo 25 de septiembre. A seis días del inicio oficial de la campaña, el grupo nacionalista ha anunciado sus ejes centrales para "abrir un tiempo nuevo".



La coordinadora de campaña, Goretti Sanmartín, y el encargado de Comunicación, Rubén Cela, han presentado este lunes el diseño y el contenido de la carrera hacia la Presidencia de la Xunta, para la que el partido se centrará en "la proximidad y en dar a conocer las propuestas", con lo que no se conformarán con "derrotar a Feijóo", según han explicado.



En concreto, la organización realizará "cientos de actos públicos" por toda la Comunidad gallega, ya que, según ha asegurado Rubén Cela, el BNG "gana mucho en las distancias cortas". En este sentido, planificarán "cafés para cinco" en los que los candidatos se reunirán con la gente para tratar diferentes temas de interés.





Por otra parte, dentro de esta intención de dar "proximidad" a la campaña, la organización hará un uso "referencial" de las redes sociales, donde se colgarán vídeos para dar a conocer "en lo personal y político" a la candidata a presidir la Xunta, Ana Pontón . Como ejemplo han anunciado un proyecto audiovisual en el que se resumirá "un día en la vida de Ana Pontón".Respecto a las propuestas introducidas por el partido, el encargado de comunicación ha señalado que el actual presidente de la Administración gallega, Alberto Núñez Feijóo, deja, para lo que el BNG ya ha avanzado una batería de propuestas.Según ha detallado Cela, los candidatos se reunirán con los diferentes grupos para "garantizar los derechos y el bienestar" de todos. "Derrotar a Feijóo es una condición necesaria, pero no suficiente", ha agregado Cela.En relación a los debates electorales, el BNG ha definido como "positivo" el encuentro programado entre los cinco principales candidatos. Sin embargo, ha indicado que "es insuficiente" y espera que se produzcan más encuentros entre los candidatos territoriales.Goretti Sanmartín ha añadido que los ejes principales de la campaña de "puerta en puerta" serán demostrar que "Galicia tiene futuro" y que se puede construir "un tiempo nuevo". Asimismo, ha recordado que "detrás de las propuestas hay rostros", tras lo que ha mostrado los diferentes carteles diseñados.Al ser preguntado por las últimas encuestas publicadas sobre los resultados de los comicios, Rubén Cela ha destacado que "no son fotos fijas" y que la campaña "va a tener su efecto" en el electorado. "Cualquier cambio pasa por el BNG, no estamos aquí solo para modificar las caras del gobierno", ha subrayado.Además, ha denunciado que los gallegos deben ser "dueños de sus propios impuestos", por lo que ha apuntado que "hay que blindar el bienestar para superar el marco actual". Por ello, ha recordado que las leyes hay que cumplirlas pero "no pueden ser cosés".