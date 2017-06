Soy cliente del Banco Popular: ¿Cómo me afecta la compra por el Santander?

La compra del Banco Popular por parte del Banco Santander, aunque barajada por muchos desde hace meses, ha supuesto el pistoletazo de salida hacía una segunda fase en la reestructuración de las entidades financieras. El presumible cierre en los próximos meses de la fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum (BMN) y las dudas sobre el futuro de Liberbank junto a procesos reestructuración de tamaño en marcha, como el de Ibercaja, nos llevará a que se acelere el proceso de menos bancos y con menos sucursales.

Todo ello lo notará el cliente que no para de ver cambios. En el caso del Banco Popular más allá de la mayor seguridad que tiene ahora tras formalizarse la compra se va a encontrar con cambios importantes en parte de sus productos. Algunos serán rápidos, a corto plazo, los más tardará en verlos. Pero a diferencia de otras compras, parece que Banco Santander quiere integrar al Popular y sus marcas (Banco Pastor principalmente) en su estructura.

Mis cuentas, seguras pero sujetas a cambios



Si queremos coger, con muchos matices, un ejemplo de integración del Banco Santander no tenemos que irnos muy lejos, ya que hace poco lo hizo con Banesto. El matiz es importante porque Banesto llevaba muchos años en la estructura del grupo, aunque operando como entidad independiente. Con Popular no habrá ese paso intermedio pasará a la estructura y con ello se verán rápidamente los cambios.

En un principio se mantendrán los números de cuenta. Es un cambio técnicamente que no supone ningún problema, aunque, si muchos verán modificado en el medio plazo por una causa, Banco Santander procurará que sus nuevos clientes trasladen sus productos actuales hacia sus cuentas principales que comercializa, que para casi todos son la Cuenta 1 2 3.

La forma de trasladar a los nuevos clientes hacía este producto será penalizar las condiciones su cuenta actual (vía comisiones), frente a las ventajas que presenta la Cuenta 1 2 3. Eso sí, para ello siempre ha de comunicar como mínimo dos meses de antelación de los cambios de condiciones para que así, el cliente pueda decidir desvincularse o no del producto o de la entidad. Algo parecido pasará con las condiciones de las tarjetas, de débito o crédito, asociadas a la cuenta.

Con respecto a los depósitos, garantizado su cobro, incluso para las cantidades no sujetas a la protección del Fondo de Garantía de Depósitos (por encima de 100.000 euros), habrá que esperar a sus vencimientos para ver qué es lo que ofrece Banco Santander, pero, actualmente no es un producto estrella para el banco de Ana Patricia Botín, frente a otros productos financieros como los Fondos de Inversión.

Fondos de Inversión, asumir la gestora



Respecto a los fondos de inversión no hay grandes cambios. Estos productos están fuera del balance de Banco Popular, son entidades propias y salvo la parte que algunos tuvieran en acciones del banco, en cuyo caso verán perder parte de su valor, no tendrá mayor trascendencia. Los fondos operarán igual, pero ahora, el antiguo cliente del Popular que quiera hacer algún traspaso el Santander le ofrecerá también su gama de fondos de inversión. Igual pasará con los Planes de Pensiones no hay ningún riesgo.

Las gestoras acabarán integrándose en la de Banco Santander sin que haya a priori alteraciones en su funcionamiento, política de inversión y comisiones.

Hipotecas y préstamos, todo sigue igual



Si tiene un préstamo, todo seguirá igual, seguirá pagando lo mismo, no verá ningún cambio de condiciones. Banco Santander asume toda la cartera crediticia. Es decir, se mantienen tipos de interés, comisiones, y todas las condiciones estipuladas en el contrato.

También Banco Santander asume con ello el resultado de pleitos y sentencias aún abiertos por las cláusulas suelo tanto de Banco Popular como del Banco Pastor. Cualquier negociación tendrá que hacerlo con Banco Santander.

Cierre de sucursales



Esta será una de las consecuencias más importantes. Aunque no se puede especular sobre el número de oficinas que afectará esta medida, parece claro que será una parte importante de las algo más de 1.600 oficinas que el Banco Popular tiene abiertas actualmente. Este año es improbable que veamos mucho movimiento de cierre, pero sí que tengamos un importante ajuste de oficinas y empleo a partir de 2018.

¿Banca por Internet? El ejemplo de iBanesto



Una cosa que ha quedado claro es que Banco Santander sólo quiere tener una entidad por Internet, Openbank. Tras integrar Banesto, pareció en un principio que iba a mantener su marca iBanesto.com, de hecho, la llegó a transformar a iSantander. Pero duro poco, acabó con sus ventajas y a los pocos meses la eliminó para integrar a sus clientes en los mismos productos que Banco Santander físico.

Por ello con toda seguridad los clientes de oficinadirecta.com, también verán cómo se migrarán a Banco Santander con los mismos productos que la banca física. Caso distinto puede ser WiZink, el heredero de bancopular-e.com se centra especialmente en tarjetas y en ahorro con algunas ofertas en depósitos. La opción que más se baraja en estos momentos es que Banco Santander pueda venderla a otra entidad, aunque, de momento todo es bastante prematuro para apostar por una opción u otra.