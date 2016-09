Quintana cede y Froome pone emoción al cierre de la Vuelta

EFE / CALPE El británico Chris Froome (Sky) ha sido el vencedor de la decimonovena etapa de la Vuelta disputada en la modalidad de contrarreloj individual ente Jávea y Calpe, de 37 kilómetros, mientras que el colombiano Nairo Quintana (Movistar) mantuvo el jersey rojo de líder.



Froome invirtió un tiempo de 46.32 minutos y aventajó en 44 segundos a Jonathan Castroviejo (Movistar), segundo clasificado. En la lucha por el maillot rojo restó 2.16 minutos a Nairo Quintana, quien se clasificó undécimo.



En la general Nairo Quintana sigue al frente con 1.21 minutos sobre Froome, a falta de la jornada decisiva de Aitana, última posibilidad de asaltar el liderato.





Victoria de @chrisfroome en Calp. Victory and exhibition for @chrisfroome in the TT. #LV2016 pic.twitter.com/9JdmAvW6wS