Feijóo pide escuchar la opinión "determinante" de Rajoy antes de dar el siguiente paso en el PP

Concluida con éxito la moción de censura, muchos ojos se posan sobre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que diversos sectores ven como una opción real de relevo para Rajoy. Sin embargo, el también líder del PPdeG prefiere no entrar en ese juego, al menos en apariencia, y cada vez que tiene ocasión insiste en que su futuro está ligado a la comunidad autónoma. "Estoy a disposición de Galicia y del partido, pero de Galicia", proclamó ayer en Santiago en medio de una amplia expectación mediática. Recordó que le quedan dos años de mandato en San Caetano, hasta 2020.

"Todo el mundo sabe que soy el presidente de la Xunta, que me quedan dos años de mandato y que mi compromiso es cumplir con mis obligaciones como presidente de la Xunta, que es ser representante del Estado en Galicia. Espero y deseo cumplir mi mandato y mi compromiso", sentenció, antes de participar en un acto organizado por la Asociación Galega de la Empresa Familiar.

Sobre el siguiente paso que debe dar el PP, Feijóo apeló a la prudencia y a escuchar primero lo que tenga que decir Mariano Rajoy el martes en el comité ejecutivo del partido. "Ahí hablará y nos explicará la situación y cuál es su punto de vista. Dirá lo que cree que es mejor para reconstruir una oposición leal, efectiva y que vuelva a ganar las próximas elecciones. Vamos a escucharlo y a conocer cuál es su opinión, que me parece determinante", comentó.

En esa reunión, añadió, Rajoy dirá lo que puede hacer el partido por España y para tener una alternativa a un Gobierno que ve "absolutamente inviable". "Todos los españoles y los gallegos están preocupados" por el futuro del España, dijo, incluso los que no votan al PP ni están de acuerdo con Rajoy.

En este sentido, comentó que "honradamente" cree que Pedro Sánchez no ha comenzado bien su andadura. "No se podría empezar peor", precisó. Está "convencido" de que "íntimamente" el líder socialista está preocupado porque de la forma que llega a Moncloa "sabe que no puede cumplir de una forma mínimamente correcta y ética sus obligaciones como presidente del Gobierno".

Llega tras "perder dos veces consecutivas, pagando el peaje de Esquerra Republicana y de los políticos de Puigdemont y ofreciéndole a España un gobierno que está marcado desde el primer instante por la inestabilidad", reprochó el presidente de la Xunta.