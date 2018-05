Rajoy se cita con Rivera y Sánchez para coordinar la respuesta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá hoy con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el jueves con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para coordinar la respuesta de los tres partidos que pactaron la activación del 155 en Cataluña ante los planes del nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra.

Rajoy ofreció ayer al recién investido presidente catalán "entendimiento y concordia". Sin embargo, añadió a renglón seguido, "de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno, para que nadie se llame a engaño, que haga esta afirmación".

Antes, en la tribuna del Parlament, Torra había afirmado: "Si Rajoy me llamara, que no lo sé, estaría encantado de quedar mañana en la Moncloa para hablar". Pero luego puntualizó que ese diálogo debería ser "de tú a tú", para que la soberanía de Cataluña dejara de ser "una cuestión administrativa". Y advirtió que no le tiene miedo a los tribunales.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanzó que el líder socialista reclamará hoy a Rajoy que dé una "respuesta política" al nuevo escenario abierto en Cataluña tras la investidura de Torra, si bien le renovará su apoyo para reeditar el 155 si Torra incumple la legalidad constitucional.

Ábalos definió esa "respuesta política" como "firme y serena", "desprovista de cualquier ataque de histeria, como algunos están planteando", dijo en alusión al presidente de Ciudadanos.

Cuesta menos la segunda

Eso sí, reconoció que a los socialistas no les costaría "ningún esfuerzo" volver a colaborar" en la reedición del precepto constitucional: "Cuesta más la primera vez que la segunda".

Rajoy se reunirá el jueves con Rivera, que lleva días exigiéndole que extienda la aplicación del 155 porque entiende que Torra persiste en su intención de proclamar la república. "Esto no puede seguir así", aseguró, instando a Rajoy a "sentarse a la mesa" y dialogar con los partidos para ver cómo "extender" la aplicación del 155 en Cataluña.

También el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, insistió a Rajoy sobre lo mismo, porque Torra ha anunciado "un programa de ilegalidades". Sobre cómo reactivar el 155, Villegas dijo que lo de menos es la "fórmula" que se utiliza y que lo importante es "sentarse" y llegar a un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas.

En su momento, explicó, si se hubiera previsto que el 155 no se levantaría hasta que la Generalitat respetara la legalidad se podría haber prorrogado, pero como no fue así ahora habría que poner en marcha uno nuevo.

Y ese nuevo 155 debería esta vez incluir a TV3 y el resto de los medios públicos catalanes, ya que ahora "no hay ninguna excusa" para que no esté dentro de su ámbito de aplicación. El pasado mes de octubre, quedó fuera por exigencia de los socialistas.