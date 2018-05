El 15M vuelve a Sol en su séptimo aniversario

El movimiento 15-M, que en mayo de 2011 sacó a miles de personas a las calles en protesta contra la crisis económica y la clase política, y que tuvo su epicentro en la Puerta del Sol de Madrid en forma de acampada, volverá este martes a esta emblemática plaza para celebrar su séptimo aniversario, con una asamblea a las 19.00 horas.



Algunos de los colectivos que surgieron entonces a raíz de esas protestas para canalizar las diferentes demandas del movimiento han vuelto a organizarse con motivo de su aniversario, y han acordado celebrar, como cada 15 de mayo, una asamblea en la Puerta del Sol, que este año estará centrada en la defensa de "los derechos y las libertades", según el programa, recogido por Europa Press.



Aunque en un primero momento los organizadores habían programado intervenciones y actuaciones musicales durante todo el día en Sol, y una manifestación por la tarde, finalmente los actos se reducirán a la citada asamblea a partir de las 19 horas en la emblemática plaza, por problemas burocráticos a la hora de obtener los permisos necesarios de la Delegación del Gobierno, según explican a Europa Press fuentes del movimiento.



Cambios en el programa

#7años15M ¿Qué nos movió y qué nos mueve? CONFLUYAMOS POR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES pic.twitter.com/D7YIujfOXj — #espaciocomún15M (@EspacioComun15M) 14 de mayo de 2018

"Toma la calle", como en 2011



Homenaje a mayo del 68

#7Años15M No queremos este año dejar de mencionar el #mayo68 y lo que representó como rebelión ante la injusticia y la oposición social a la acumulación de poder #YoVoy15M Confluyamos por los Derechos y las Libertades pic.twitter.com/8gz9bDXHdc — #espaciocomún15M (@EspacioComun15M) 14 de mayo de 2018

Así, ha quedado cancelada tanto la marcha prevista a las 18.30 horas entre Cibeles y Sol, como laque daba comienzo a las 11.00 horas, y en la que tenían previsto actuar artistas que consideran "represaliados", como el rapero Valtonyc, condenado a tres años y medio de prisión por injurias al Rey y enaltecimiento del terrorismo , y que de hecho está a la espera de ingresar en prisión.Finalmente, los actos para conmemorar este 7º aniversario comenzarán a las 19 horas en Sol, con la realización de varias 'performances', como la que llama a los asistentes a formar el símbolo '15-M' en tamaño gigante, con cartulinas y pancartas.A continuación, la plaza en la quepermaneció casi un mes instalada --con unas elecciones municipales y autonómicas de por medio--, acogerá una asamblea en la que participarán los colectivos convocantes y todo aquel que quiera tomar la palabra, en la fase de 'micro abierto'.Entre los colectivos implicados en el aniversario está Democracia real YA! Madrid, surgido de la plataforma con el mismo nombre que en 2011 convocó las manifestaciones del 15 de mayo, bajo el lema, que desembocaron en acampadas en numerosas plazas de España --algunas más duraderas que otras--. De hecho, este séptimo aniversario ha recuperado para algunas de sus pancartas el que fue otro de sus lemas principales: 'Toma la calle'.También participa la PAH, que aunque surgió antes del 15M acabó acogiendo a numerosos activistas para dar un empujón a su actividad, centrada principalmente en frenar desahucios , y la Coordinadora 25S, la organizadora de las protestas que en septiembre de 2012 llamaron a "rodear el Congreso".Asimismo, en los actos conmemorativos de Madrid intervendrán otros colectivos creados a raíz de las acampadas de 2011 como las asambleas 15M de diferentes barrios y pueblos y el grupo de trabajo 'Espacio común 15M', la orquesta 'Solfónica', el Tribunal Ciudadano de Justicia o los Yayoflautas. También intervendrá la, la Plataforma 'Nosomosdelito' o la Plataforma Contra la Privatización de Isabel II.El movimiento que protagonizaron los llamados 'indignados' se definió en 2011 como apartidista, y sigue haciéndolo y, por ello, no figura entre los organizadores del aniversario ningún partido, ni siquiera Podemos, que se ha autoproclamado en varias ocasiones como "heredero" del 15M y su "mejor expresión política"."En mayo del 2011Como una brújula interior las manecillas de muchos corazones buscaban romper la soledad del individualismo de una sociedad que se asfixiaba. Guiados por algo, tan antiguo e inherente a una especie abierta al mundo, que huele a encuentro, a comunitario, a colectivo, a dignidad, a libertad y a la cultura de los cuidados", asegura el colectivo 'Mayo global' en su llamamiento a confluir para conmemorar el 15M, recogido por Europa Press.Asimismo, este grupo hace mención especial a las protestas que se sucedieron en mayo del 68 y que este año cumplen su 50º aniversario. "Elrepresentó una vez más la rebelión ante la injusticia y la oposición social a la acumulación de poder", defienden."Hoy en esencia están en la calle las mismas luchas, las que pelean por la libertad, los derechos civiles y contra la represión, las que luchan contra la concentración de poder, contra la corrupción y por una democracia directa, las que luchan paralas que luchan por una economía no violenta y el cuidado de la tierra, las que crean espacios cooperativos, las que luchan contra las guerras, las que luchan por una cultura libre y creadora que no se deja robar el espíritu, y las que luchan por detener la venganza contra la mujer", aseguran."Por eso estaremos de nuevo en Sol, por nosotras, por las que nos precedieron, unidas por un hilo invisible que nos anima desde el futuro, saltamos sobre nuestro propio presente, porque además de ser parte de este medio histórico y social, somos la reflexión y el aporte a la transformación o inercia de ese medio.", concluye el escrito con el que llaman a salir a las calles este martes.