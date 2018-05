El PSOE no pierde la esperanza de una "legislatura autonomista"

El mensaje de Quim Torra es "muy decepcionante" a los ojos del PSOE, que emplaza al candidato a "apartar el supremacismo y la xenofobia", que exhibe su desagrado ante un discurso que anticipa más "vía unilateral" y más "procés", pero que no les hace perder toda la esperanza de que esto que se abre hoy sea "una legislatura autonomista". La vicesecretaria general, Adriana Lastra, interpretó ayer el nuevo escenario de la crisis catalana dejando al pasar un reproche para la actitud a su juicio veleidosa de Ciudadanos, que "dependiendo de si es día par o impar, o de la última encuesta, apoya o no el 155". Lastra se acoge a "lo votado en el Senado" y afirma que "nosotros no mercadeamos con la defensa de la democracia, eso que lo haga Albert Rivera".