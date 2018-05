Urkullu estima que la independencia no es prioritaria y rechaza seguir la vía unilateral

El lendakari, Iñigo Urkullu, estima que la independencia de Euskadi "no es una prioridad", ya que el País Vasco "tiene que inscribir su realidad en el contexto de la UE", que, a su juicio, no aceptaría a un Estado que se independizara de forma unilateral. Para Urkullu, "la sociedad vasca es plural. No podemos construir una sociedad sobre mayorías de 50-50", dijo.

En una entrevista publicada ayer por el diario parisino "Le Figaro", Urkullu revela que le trasladó al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont que no cree en la vía unilateral. El lendakari agrega que ahora Puigdemont habla de "alternativas" como la bilateralidad y la confederación, conceptos que él, resalta, defiende desde hace años. El marco confederal era el que presidía el "plan Ibarretxe" y el que se dibuja en los actuales trabajos de la comisión de reforma estatutaria de la Cámara vasca.

El lendakari atribuyó el final de ETA a que la sociedad vasca le dio la espalda hace años, pero también a la "aparición de nuevos fenómenos de terrorismo en Europa" y al hecho de que era la última banda de Europa. Sobre los presos etarras, afirmó que no pide "ni la liberación, ni la amnistía, ni medidas de gracia", pero que se opone "al alejamiento de sus familias aunque no a su dispersión".

EH Bildu impidió ayer, por su parte, que el Parlamento Vasco aprobase una declaración institucional sobre el final de ETA promovida por el PSE-EE. Los socialistas trasladaron el lunes a los grupos una propuesta de cuatro puntos con los que pretendían lograr una declaración consensuada en el primer pleno tras el final de ETA, celebrado ayer.

Sin embargo, la negativa de EH Bildu impidió la unanimidad necesaria para que la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, leyese la declaración. El PSE explicó que la iniciativa tenía el visto bueno del PNV, Podemos y PP, pero que EH Bildu no respondió.

En el primer punto del texto, la Cámara decía compartir "el alivio de la sociedad vasca ante la confirmación de la desaparición definitiva de ETA". Además, reiteraba el "compromiso inequívoco con la necesidad de verdad, justicia y reparación que reclaman las víctimas a partir del reconocimiento del daño injusto causado" y defendía la construcción de una "memoria plural y compartida" basada en "el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación".

Finalmente, la declaración institucional fallida, consideraba conveniente que los presos de ETA se acogieran a "las posibilidades que les ofrece la legalidad penitenciaria".