El PNV llama a explicar a las víctimas la necesidad de "gestos" hacia los presos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró ayer que a las víctimas de ETA hay que hacerles ver que en el futuro son precisos "gestos y pasos" en la política penitenciaria hacia los presos etarras. Las declaraciones de Ortuzar coincidieron con la reunión en Madrid del Pacto Antiterrorista, del que el PNV no es signatario.

Para el líder peneuvista, con las víctimas del terrorismo "hay que tener mucho mimo, hay que reconocerlas, tratarlas bien y reconfortarlas, pero también hay que hacerles ver que el futuro, que es su futuro también, necesita de gestos y pasos".

Tras considerar que todavía "hay que dar muchos pasos" en materia de memoria y de reconocimiento del daño "injusto" causado, Ortuzar apuntó que también hay que darlos en política penitenciaria. "ETA ha desaparecido, se ha disuelto. Vamos a ir construyendo esta (nueva) etapa con propuestas", dijo.

El presidente Rajoy se situó, sin embargo, en las antípodas del PNV, al afirmar en una entrevista en televisión: "No me voy a mover de la ley" y explicar que "la política penitenciaria será lo que dice la ley" ahora mismo, porque el Ejecutivo, añadió, no va a emprender modificaciones legales ni ha entrado en ninguna negociación al respecto.

Rajoy insistió en este último punto para desmentir las informaciones sobre un supuesto acuerdo con el PNV para cambiar la política penitenciaria hacia los etarras a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado. "Es un espanto cómo surgen a veces algunas noticias que no lo son", dijo el líder del Ejecutivo.

Entre tanto, la reunión del Pacto Antiterrorista, presidida por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, decidió aparcar el debate sobre un posible acercamiento de los presos de ETA, para centrarse en constatar la derrota de la banda y en expresar su apoyo a las víctimas. La política penitenciaria no figuraba en el orden del día, pero los representantes de la extraparlamentaria UPyD le preguntaron: "¿Y los presos, qué?", a lo que Zoido respondió: "Los presos, aplicación escrupulosa de la ley".