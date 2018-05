El Gobierno recurre al Constitucional la ley catalana que permitiría investir a Puigdemont

El Consejo de Ministros ha acordado hoy presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat de Cataluña que permitiría la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont.



El Gobierno alega que "ningún candidato" puede ser investido sin estar presente en el Parlamento catalán para defender allí su programa. Además, recurre su aprobación en lectura única por la Cámara Autonómica y que prevea celebrar sesiones del gobierno catalán "a distancia, por medios telemáticos".



El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso, que cuenta con el aval unánime del Consejo de Estado, con lo que "el Gobierno cumple con su deber defendiendo la Constitución y el respeto a la ley", según ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter.





Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno cumple con su deber defendiendo la Constitución y el respeto a la ley. #CMin #Cataluña pic.twitter.com/l8OlRTS7Jz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de mayo de 2018



Advertencia a Rivera

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, ha recalcado que Carles Puigdemont es un "profugo de la Justicia" contra el que pesa una orden europea de detención que está siendo estudiada por la Justicia alemana y ha recordado que el Ejecutivo ya había anunciado su intención de "utilizar" todos los "instrumentos jurídicos" a su alcance para "".Tras destacar que si el Tribunal Constitucional admite este recurso quedarán inmediatamente suspendida la aplicación de esa Ley de Presidencia de la Generalitat, Méndez de Vigo ha recordado al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que no puede convocar un pleno en esas condiciones con un candidato que no este presente sin el riesgo de incurrir en un "".Fuentes de Moncloa han señalado que la intención es registrar el recurso ante el TC este mismo miércoles. Méndez de Vigo ha precisado que lo que se recurre son "" de esa Ley de Presidencia que se había aprobado por el procedimiento de urgencia y en lectura única el Parlamento de Cataluña contra el criterio de los letrados de la Cámara Autonómica y el Consell de Garantías.El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que en temas de Estado como el "desafío secesionista de Cataluña" hay que actuar con. De hecho, se ha mostrado convencido de que los españoles valorarán a los partidos que actúan de esa manera.Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras aprobar el recurso contra la reforma de la Ley de la Generalitat para permitir investiduras a distancia, después de que Rivera haya anunciado en el Congreso quede Mariano Rajoy en las cuestiones relativas a Cataluña porque aprecia "dejación de funciones" frente al independentismo.Méndez de Vigo ha recordado que el Gobierno quiso contar con PSOE y Cs para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña aunque "en un primer momento no estaban de acuerdo o ponían determinadas condiciones para su ejercicio". Desde entonces, ha subrayado que han presentado 25 recursos en esta materia y "nadie puede tener ninguna duda sobre la voluntad" del Ejecutivo de Rajoy para restablecer el orden constitucional y estatutario en Cataluña, algo que, a su juicio, es "".