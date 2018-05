El Constitucional suspende la ley que permite investir a Puigdemont a distancia

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido hoy la Ley de Presidencia de la Generalitat que permitiría la investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, después de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la citada norma. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta noche en una edición especial la decisión del tribunal, por lo que la ley de Presidencia de la Generalitat no ha llegado a entrar en vigor.



El Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria, había acordado esta mañana presentar el recurso, después de que el Consejo de Estado lo avalara ayer por unanimidad.



La presentación del recurso era considerada por el Gobierno como una obligación en defensa de la Constitución y el respeto a la ley, según ha señalado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en su cuenta de Twitter.





Es una gran noticia la decisión del Tribunal Constitucional que establece que para ser elegido presidente de una Comunidad Autónoma hay que acudir al Parlamento. Puro sentido común. MR#RecursoTC #Cataluña — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 9 de mayo de 2018

Investir por vía telemática

La decisión de admitir a trámite el recurso del Gobierno ha sido adoptada también por unanimidad del pleno del TC, implica la suspensión provisional de la ley y va acompañada de laRoger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa de que debeno pueden incurrir en desobediencia.Así lo impone la propia Constitución: cuando el Gobierno del Estado recurre ante el TC una determinada ley, puede invocar el artículo que conduce automáticamente a la suspensión provisional de la norma recurrida por un. Es lo que ha sucedido en este caso.El alto tribunal celebra pleno esta semana y había fijado la reunión de esta tarde con este único tema en el orden del día, que ha resuelto en apenas media hora.El Parlament de Cataluña reformó hace días lapara poder investir a distancia a Puigdemont , que huyó a Bélgica, fue procesado por el Tribunal Supremo y, actualmente, espera en Alemania a que se decida si es o no entregado a España.La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita al Parlament para investir al presidente de la Generalitat por vía telemática.La modificación de la ley contó con un total de 70 votos, que incluyeron los delegados dely los diputados en prisión, mientras que se opusieron los 64 parlamentarios de Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y PPC.El Tribunal Constitucional vetó en abril la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña de manera telemática o mediante cualquier fórmula que no implique su presencia en el Parlament y, además, con permiso judicial.Así lo ha recordado hoy, tras el Consejo de Ministros , el portavoz del Ejecutivo,, quien ha reiterado que el TC ya se pronunció en enero pasado y adoptó medidas cautelares en abril tras admitir a trámite otro recurso del Gobierno en este mismo sentido."Ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat puede ser investido si no está presente en el Parlamento, defendiendo en su sede su programa de investidura", ha declarado.Según fuentes parlamentarias consultadas por Efe, tanto en JxCat como en ERC están a la espera de que Puigdemont comunique en breve -previsiblemente, mañana o el viernes- desde Berlín, un mensaje que podría trasladar a través de un vídeo en las redes sociales o por otros formatos.A partir de ahí se activará la maquinaria para que el presidente del Parlament inicie primero la ronda de consultas y después proceder a la convocatoria de un pleno de investidura.Fuentes soberanistas sitúan entre el sábado y el miércoles este pleno, que tendrá dos vueltas, separadas por 48 horas, a causa de la abstención de la CUP.