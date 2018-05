Absueltos sin cargos los bomberos sevillanos acusados de tráfico de personas en Lesbos

Los tres bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid pueden respirar aliviados después de dos años de angustia en espera de una sentencia por presunta tentativa de tráfico de personas en Lesbos de la que ayer quedaron absueltos sin cargos.

Durante las diez largas horas de juicio la fiscal intentó con vehemencia demostrar que Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez incurrieron en ese delito cuando el 14 de enero de 2016 decidieron ayudar a Mo Abassi y Salam Aldeem, de la ONG danesa Team Humanity, que habían recibido un aviso de varias embarcaciones con refugiados a la deriva.

Finalmente nunca encontraron esas lanchas, que ya habían sido rescatadas por la guardia costera turca, por lo que optaron por volver.

Blanco, Latorre y Rodríguez aseguraron que durante su estancia en Lesbos siempre actuaron cumpliendo las normas y avisando previamente de sus salidas al mar a las autoridades, algo que había puesto en duda la fiscal.

El más veterano de los tres, Blanco, quien a su vez es vicepresidente de Proem-Aid y fue el primero en testificar ayer, explicó que la primera vez que fueron a Lesbos llegaron en comisión de servicios y que, como profesionales y funcionarios, saben que siempre hay que contactar con los guardacostas antes de realizar una salida, y que así lo hicieron.

Al igual que su compañero Latorre, ambos explicaron que solo fueron a Grecia a salvar vidas, y este último indicó que fue a esa misión utilizando sus vacaciones laborales como bombero en Sevilla, en el sur de España.

La jueza dio la razón a la defensa, que argumentó que los voluntarios no podían haber incurrido en ningún delito porque, al no haber bote con refugiados, no hubo hechos, ni caso jurídico.

"La sentencia demuestra que salvar vidas no es un delito. Ahora lo ha dicho también una jueza y eso tiene muchas más implicaciones", dijo Blanco al salir del tribunal y tras ser recibido con aplausos por la multitud que se había interesado por el caso.

Al igual que sus compañeros, Blanco afirmó sentirse "como cuando a uno le quitan una losa de 2.000 kilos de encima". "Ha sido una explosión de alegría", añadió.