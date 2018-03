El TC y el juez Llarena abren la puerta a otra suspensión de la investidura en Cataluña

Sendas decisiones tomadas ayer por el Tribunal Constitucional (TC) y el juez Pablo Llarena, del Supremo, abren la puerta al aplazamiento del pleno de investidura convocado para el próximo lunes en el Parlament, con Jordi Sànchez como candidato.

Por un lado, el TC rechaza dejar en libertad provisional a Sànchez mientras resuelve el recurso de amparo que este presentó en noviembre. Por el otro, el magistrado del Supremo da cinco días de plazo a las acusaciones para que se pronuncien sobre la petición de excarcelación que la defensa de Sánchez formuló este mismo martes. Ese plazo concluye precisamente el lunes, cuando el pleno debe celebrarse desde las diez de la mañana.

Si las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y el partido Vox) optan por agotar el plazo, Llarena no tendrá tiempo de resolver la petición de Sànchez antes del comienzo de la sesión.

Vox avanzó que pedirá que el candidato siga en prisión para no facilitar "la investidura de un golpista". Fuentes del partido afirmaron en un principio que contestarían al juez ayer por la tarde u hoy, pero después puntualizaron que apurarán el plazo.

Así las cosas, el del lunes podría ser el segundo pleno de investidura que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se ve obligado a aplazar. Como se recordará, el 30 de enero Torrent pospuso la sesión a la que Carles Puigdemont concurría como candidato. Lo hizo a la espera de que el TC resolviera si admitía el recurso del Gobierno sobre la designación del aspirante. Pero la corte de garantías sigue sin pronunciarse sobre la petición del recurrente, y el martes anunció que no lo hará hasta que las partes decidan si el procedimiento aún tiene objeto, dado que Puigdemont retiró su candidatura en favor de Sànchez y este, aunque preso en Soto del Real, es oficialmente aspirante a la investidura.

Otra cosa es que Sànchez sea excarcelado mientras se resuelve su recurso de amparo. Sobre ese punto, el TC no tiene dudas: no accede a su petición porque tal equivaldría al "otorgamiento anticipado del amparo solicitado".

Sànchez recurrió al TC en noviembre de 2017, un mes después de que la juez Lamela de la Audiencia Nacional decretara para él prisión incondicional. El Constitucional admitió a trámite el recurso el pasado 5 de febrero.

En el escrito que dirigió el martes al TC, la defensa de Sànchez fundamenta su petición de excarcelación en el hecho de que el recluso es ahora candidato a la investidura. Pero la corte contesta que esa circunstancia sobrevenida puede "hacerse valer en la vía judicial ordinaria", en clara alusión a la decisión que debe tomar Llarena, que depende del tiempo que se tomen las acusaciones en contestar a la petición del candidato de ser excarcelado.

En cualquier caso, si como se prevé Llarena no da permiso a Sànchez para asistir a la sesión, el presidente del Parlament tendría que posponer el pleno o desconvocarlo a fin de evitar que el plazo de dos meses para intentar la investidura empiece a correr.

Entre tanto, Junts per Catalunya (JxC) no renuncia a pedir a la Mesa de la Cámara la delegación de voto para Puigdemont (ERC tendría que hacer otro tanto con el también prófugo Toni Comín), de manera que los independentistas sumaran los 66 votos con los que podrían investir a Sànchez. Y siguen considerándolo posible pese a las decisiones de Llarena y el TC. Pero tampoco renuncian a convencer a la CUP de que se sume al "sí". Los "cuperos" dicen estar esperando aún una nueva oferta, pero avisan de que, si es de corte autonomista, "no hace falta".