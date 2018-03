El presidente de los empresarios alemanes exige al soberanismo que cumpla la ley

El presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, exigió ayer a los partidos independentistas catalanes que cumplan la ley y la Constitución, al mismo tiempo que consideró que escuchar opiniones distintas es "parte de la democracia": "Si piden democracia, tienen que dejar dar opiniones", zanjó.

El empresariado alemán abroncó el martes al presidente del Parlament, Roger Torrent, durante un coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Uno de los intervinientes propuso que todos los responsables políticos implicados en el procés acaben en prisión. "Si los independentistas piden y nos obligan a escucharles, por favor, a mis socios lo mismo", reclamó Peters. Eso sí, reconoció que "la forma y tono" de las críticas fueron en algunos momentos algo "incómodos".

Pero advirtió que la situación política en Cataluña no puede "seguir así": "Estamos a favor del Estado de derecho. Queremos que cumplan la Constitución como a nosotros nos obligan a cumplir las leyes". Dicho lo cual mostró su confianza en que Torrent cumpla la Constitución, y destacó que "hasta ahora" no se la ha saltado. Él "no es responsable" de la política catalana de los "últimos 10 años" y está "buscando un camino para no chocar con la Constitución".