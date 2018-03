Francisco Camps: "No sé cómo se financiaba el PP, jamás vi las cuentas, no era mi competencia"

"No sé cómo se financiaba el PP, no tengo ni idea, no sé nada de la financiación. Jamás vi las cuentas del PP, no era mi competencia". El expresidente valenciano Francisco Camps fue ayer tajante al desvincularse de las cuentas del PP de su comunidad autónoma y aseguró desconocer la contabilidad interna de la organización política que lideraba.

La presencia de Camps en la comisión del Congreso que investiga la financiación de los populares puso ayer en paralelo la vía política y la judicial que se siguen para aclarar las posibles cuentas ocultas del PP. El expresidente valenciano comparecerá hoy en la Audiencia Nacional como testigo en la vista oral del juicio sobre la actividad de la trama Gürtel en la zona levantina y su aprovechamiento para encubrir gastos electorales del partido conservador. Después de tres horas de una confrontación, por momentos tensa, con los miembros de la comisión parlamentaria, Camps anunció que quizá hoy deslice alguna novedad en el juicio de la Gürtel. Fue en la vista oral sobre la actividad de la red donde los testimonios de Álvaro Pérez, "el Bigotes", uno de los responsables de la trama en Valencia, y la confesión de Ricardo Costa, "número dos" del PP valenciano en el organigrama que encabezaba Camps, dejaron las manifestaciones más comprometedoras para el expresidente valenciano. Costa llegó a afirmar que era una directriz del propio Camps desviar facturas por gastos electorales a empresas que las asumirían a cambio de contrapartidas en forma de contratos públicos. El que fuera segundo del PP valenciano puso este proceder en conocimiento del entonces gerente del partido Luis Bárcenas, quien le advirtió de que esa era una práctica proscrita. Bárcenas reconoció haber mantenido esa conversación con Costa y trasladó su contenido al entonces tesorero Álvaro Lapuerta, quien, según él, se hizo cargo del asunto. Camps negó ayer en la comisión parlamentaria que nadie de la ejecutiva nacional de su partido le hubiera advertido de ninguna práctica irregular. Camps manifestó que siempre se empeñó en mantener a distancia las cuentas del partido, que aseguró no conocer, de las contrataciones públicas, en las que, también insistió, nunca intervino. "El que tiene presupuesto público a su disposición y adjudica obra no tiene por qué saber cómo funciona su propio partido, no hay que mezclar una cosa con la otra", declaró en la comisión parlamentaria. El expresidente atribuyó al derecho de Costa a defenderse su declaración de que él era el instigador del desvío a empresas de gastos de las campañas de las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

El expresidente valenciano, imputado por la visita del Papa, la construcción del circuito de la Fórmula 1 y la gestión de este acontecimiento deportivo, defendió su inocencia asegurando que quienes ahora tratan de incriminarle en la financiación ilegal de su partido sostuvieron antes lo contrario. Camps niega que el PP valenciano sea una organización marcada por la corrupción y señala que "más del 70% de los imputados ya han sido absueltos o se archivaron sus causas".

El exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Víctor Campos reconoció ayer en la Audiencia Nacional que entregó "paquetitos" en mano con dinero a la gerente de la formación, aunque sostuvo en que se trataba de donaciones legales, que no excedían de los 3.000 euros.