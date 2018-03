El PSOE pedirá a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no aprueba los presupuestos

El PSOE exigirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha anunciado este lunes el secretario general socialista, Pedro Sánchez.

Así lo ha acordado la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en Ferraz y comunicado posteriormente a los medios de comunicación Sánchez en rueda de prensa. Si Rajoy no supera esa cuestión de confianza, no tendrá excusa para no adelantar las elecciones generales, ha advertido el líder socialista.



Respuesta de Rajoy



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este lunes al PSOE que tiene que plantearse si quiere hacer una oposición "útil" para solucionar los problemas de los ciudadanos alcanzando pactos en asuntos como la financiación autonómica o el agua, o si por el contrario prefiere centrarse en las equivocaciones" del Ejecutivo.

Así se ha pronunciado en un acto en Badajoz tras la firma del protocolo entre Extremadura y la Administración General del Estado para el reconocimiento de la colaboración en materia ferroviaria y aérea. De hecho, ha avanzado que las obras de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia concluirán en verano de 2019, al tiempo que ha anunciado una inversión de 20 millones para rehabilitar las estaciones de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha señalado que cada uno desde su ámbito de responsabilidad tiene que decidir "cómo ser útil" a España, si "poniendo el énfasis en las equivocaciones del Gobierno que, sin duda, las habrá" o aportar desde la oposición.

"Al final de lo que se trata es de atender los problemas de la gente y los partidos sirven para una cosa, para ser útil a la gente estando en el Gobierno y también estando en la oposición, donde también se puede acertar, aportar mucho y ser útil", ha manifestado.

Entre los asuntos "importantes" que "preocupan a todos" ha citado la financiación autonómica. Una vez más ha afirmado que sería "importante" que llegaran a un "entendimiento" y ha recordado que el PP solo cuenta con 137 diputados en el Congreso y se necesitan 176 apoyos.

Por todo ello, y dado que la mayor parte de las comunidades están gobernadas por el PP o el PSOE, ha insistido en que lo que dice la "lógica y el sentido común" es que PP y PSOE lleguen a un "entendimiento" y haya "pronto" un nuevo modelo de financiación autonómica. "Yo haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también es posible", ha aseverado.

Rajoy ha asegurado que si "hay ganas y buena voluntad" se puede conseguir "algo positivo para todos" mientras que si no la hay será "muy difícil". A su entender, su trayectoria política le ha enseñado que si uno se sienta en una mesa y hay voluntad de llegar a un acuerdo, "el 80 por ciento del acuerdo está hecho".