Iceta ve "falso" el paso atrás de Puigdemont e inviable a Sànchez

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, recela de la renuncia de Carles Puigdemont a ser candidato a la investidura, que juzga "falsa", pero su opinión no es mejor sobre su sustituto, Jordi Sànchez, cuya tentativa la parece inviable porque está en la cárcel.

En su intervención ante el consejo nacional del partido, Iceta criticó el paso al lado de Puigdemont porque es provisional y porque los grupos independentistas pretenden "compaginar la existencia de las instituciones del país con instituciones creadas para consolar y compensar a Puigdemont".

"No es aceptable deteriorar las instituciones del país creando instituciones paralelas que no tienen legitimidad democrática", denunció Iceta en referencia a la estructura política que los partidos independentistas quieren crear en Bélgica encabezada por Puigdemont, el denominado "espacio libre de Bruselas".

"Menos de la mitad"

Estos órganos "están pensados para menos de la mitad" de la población, señaló en referencia al hecho de que al menos la mitad de los catalanes no quieren ser independientes (según el último sondeo oficial de la Generalitat, los partidarios de la secesión son el 40 por ciento).

La república catalana "no merece este nombre" si no es para toda la población. "No ensucien el nombre de la república", rogó.

De su lado, la vicesecretaria de del PP Andrea Levy dijo que Puigdemont "puede irse todo lo lejos que quiera", a Bruselas o incluso a hacer un "interraíl" pero "no va a volver de la vergüenza" que da a los catalanes.