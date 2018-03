Puigdemont renuncia a la presidencia de forma "provisional" en favor de Jordi Sànchez

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que renuncia "de forma provisional" a ser investido para el cargo y adelantó que propondrá a su número dos, Jordi Sànchez, como candidato. El presidente del grupo JxCat en el Parlament, actualmente en prisión, aceptó la propuesta y declaró: ""Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña", expresó en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

En un mensaje institucional, Puigdemont explicó que contactó con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para informarle al respecto y pedirle que lo antes posible abra una ronda de contactos con los diferentes grupos para investir al que será el presidente "de un Govern autonómico".

Para Puigdemont, Sànchez representa como nadie los valores de JxCat, es un hombre de paz y está injustamente encarcelado, y ha argumentado que con su decisión quiere facilitar que las instituciones catalanas sigan gobernadas por el independentismo y no por "el autoritarismo del 155".

"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", afirmó Puigdemont, que espera poder volver pronto a Cataluña como un hombre libre.

También argumentó que, con su decisión, el Gobierno no podrá seguir ocupando, en su opinión, las instituciones catalanas, y aunque admite que ello no garantiza la restauración total de la autonomía catalana, cree que dará "libertad para emprender la siguiente fase del camino hacia la independencia y del desarrollo de la República catalana desde espacios más libres y democráticos".

Así, ratificó su voluntad de mantener "la legitimidad de la República" y trabajar para hacerla posible, y anunció que en los próximos días convocará a miembros del Parlament a una reunión solemne en Bélgica para impulsar esta nueva etapa y establecer el Consell de la República.

Precisamente, el acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP.

También anunció que, en su nombre, un equipo de abogados internacionales ha demandado el Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos.

Mientras, el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha logrado hasta la fecha es delegar el voto en los plenos del Parlament a un compañero de grupo Jordi Turull. Aunque Sànchez está encarcelado y esto dificulta su investidura, la diferencia con Puigdemont es que sí se ha sometido a la justicia, por lo que su abogado, Jordi Pina, tiene previsto pedir permiso al juez Pablo Llarena para que su cliente pueda ser investido por la Cámara.