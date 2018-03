El PSOE pide anticipar las elecciones si no se aprueban los presupuestos

Los socialistas rechazan la posibilidad de una nueva prórroga presupuestaria y piden la convocatoria anticipada de elecciones si el Gobierno no consigue sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó ayer al presidente Rajoy a que "salga de su letargo y de su parálisis, ya estuvo un año en funciones y no puede aspirar a estar cuatro años más en funciones". El líder socialista exige al jefe del ejecutivo que "presente los Presupuestos Generales y si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlos tiene que convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una mayoría distinta".

El mensaje de Sánchez desde Sevilla será, previsiblemente, el centro del argumentario del PSOE para desgastar al Gobierno, como prueba el hecho de que también ayer mismo la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, manifestara que "si el PP no goza de una confianza mayoritaria de la Cámara para sacar su ley fundamental, que es la de Presupuestos, tiene que convocar elecciones".

Cs rechaza la posibilidad de un anticipo electoral y confía aún en que salgan adelante una nuevas cuentas que incluyan sus propuestas.