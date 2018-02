Granados niega que los nombres de su agenda sean donantes del PP

El exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados negó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que las anotaciones que figuran en una de sus agendas correspondan con una lista de donantes del partido. Las siglas apuntadas en su cuaderno junto a cantidades de dinero son una relación de personas que asistieron a actos del partido, sostuvo Granados a lo largo de tres horas de interrogatorio, en su segunda comparecencia como investigado en la instrucción del caso Púnica.

Los apuntes no son una contabilidad encubierta, afirmó aunque sin aportar una explicación convincente sobre presuntas entradas y salidas de dinero anotadas en su cuaderno bajo las palabras "in" y "out". "Se trata de una broma, es jugar al tetris a ver qué me cuadra, esto me viene bien en inglés, esto me viene bien en español...", explicó.

Granados desvió hacia la ministra Dolores Cospedal, sus sustituta al frente de la Consejería de Transportes de Madrid, la responsabilidad última de las operaciones en las que se le atribuye la percepción de importantes contrapartidas económicas. Sobre las dos cuentas bancarias que abrió en Suiza mientras era alcalde de Valdemoro, Granados reiteró que los fondos de dichas cuentas eran resultado de su actividad en la banca, sin relación con comisiones ni otras actividades ilícitas.

El presunto cabecilla de la red Púnica declaró que la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre le ordenó que renunciase a una mansión de Valdemoro, presunto regalo del constructor Ramiro Cid en agradecimiento a su mediación en cambios urbanísticos. Cid está investigado por colaborar en la ocultación de la titularidad de la mansión de Granados.

En su anterior declaración ante el juez García Castellón, el exconsejero desveló la financiación encubierta de las campañas de Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007 y 2011, de cuya dirección se ocupó el expresidente regional Ignacio González y de la que era conocedora la actual mandataria madrileña, Cristina Cifuentes.

El alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, denunció ayer el robo de documentos relacionados con la actividad de la trama Púnica, que guardaba en su despacho para hacerlos llegar a la Fiscalía Anticorrupción.