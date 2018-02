Pedro Sánchez defiende su modelo: "Nos convierte en el partido más democrático"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sacado pecho de que con su nuevo reglamento, el PSOE se convierte en el partido "más democrático, participativo y paritario del país". Lo ha hecho en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, reunido en Aranjuez (Madrid) para aprobar las nuevas normas del partido que refuerzan el poder de la Ejecutiva de Sánchez y otorgan más capacidad de decisión a los militantes.

Con estos cambios, que aumentan la capacidad de decisión de los militantes -tendrán la última palabra en las alianzas poselectorales-, el PSOE, ha dicho, da "un paso de gigante en favor de la regeneración democrática del país", permitiendo por ejemplo que las alianzas de gobierno poselectorales o los acuerdos de investidura que apoye el PSOE los decidan los militantes.

El Comité Federal ha aprobado sus nuevas normas internas con la ausencia de los presidentes de Andalucía, Susana Díaz; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; y Baleares, Francina Armengol, por tener agenda institucional.

Tampoco ha acudido el presidente de Asturias, Javier Fernández, aunque ya no es miembro nato del Comité al no dirigir la federación asturiana, cargo en el que le ha sustituido el 'sanchista' Adrián Barbón.

Sí han participado en el encuentro los dirigentes de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara; Aragón, Javier Lambán; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Estos dos últimos abandonaron el Comité antes de que terminase, por lo que no votaron el nuevo reglamento que desarrolla los Estatutos del partido, al igual que el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, y el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.

Exige a Rajoy que presente ya los presupuestos



Por otro lado, Sánchez ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque ésta es la "primera y principal obligación" de un Ejecutivo.

El líder socialista ha arremetido contra la "pugna por el poder" entre las dos derechas de PP y Ciudadanos, que están provocando la "parálisis" de la vida política y la acción legislativa del Parlamento.

A la formación 'naranja', que hace de la regeneración democrática una de sus principales banderas, le ha criticado por apoyar el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, cuando se trata de un "partido financiado irregularmente".

"Lo que no es regeneración democrática es liderar partidos financiados irregularmente o apoyar a partidos financiados irregularmente al frente de gobiernos como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid", ha alertado.

Sánchez no tiene dudas de que el Gobierno de Rajoy supone un "lastre" para España porque representa un "proyecto agotado, vacío de ideas y anegado de corrupción", que mira "permanentente a los tribunales" mientras da la espalda a los problemas de los ciudadanos.

Por eso, y ante la amenaza de que el Gobierno se mantenga en el poder prorrogando los presupuestos hasta el año 2020, Sánchez ha avisado de que sin presupuestos "no hay nada que gobernar". "Es como un coche sin gasolina", ha explicado, por lo que ha instado al Gobierno a presentar ya las cuentas para "dar confianza a los actores económicos, seguridad a los ciudadanos y credibilidad a la vida política en este país".

"Vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente y consolidar los recortes en el Estado de Bienestar", alerta Sánchez, convencido de que "cuando no se hace nada las cosas se pudren", como ha ocurrido en su opinión con la crisis en Cataluña.

La alternativa, el PSOE



Frente a la "pugna neoconservadora" entre el PP y Ciudadanos, Sánchez ha presentado a su partido como una fuerza "progresista, europeísta y modernizadora" que "antepone la convivencia a la supremacía de su proyecto político".

Pero ha reconocido la soledad de su partido cuando se ha lamentado de que "los que deberían gobernar no gobiernan y aquellos que deberían apoyar a los que no gobiernan para que gobiernen no les apoyan".

Ante esa tesitura, Sánchez cree que el proyecto "autónomo" que encarna el PSOE debe seguir avanzando "con humildad, paso a paso" hasta llegar a La Moncloa para ponerse "al servicio de la mayoría del país", porque el PSOE es un partido que "antepone la convivencia a la supremacía de su proyecto político".

El "buen camino" hacia La Moncloa pasa, según Sánchez, por plantear toda una serie de propuestas que den respuesta a los tres grandes retos que identifican los socialistas para España: consolidar un crecimiento económico seguro con un modelo productivo alternativo, atajar la desigualdad y regenerar la democracia.

Ha anunciado que el PSOE empezará de inmediato a preparar las líneas generales del programa electoral para las municipales y autonómicas de 2019, labor que encargará a la presidenta del partido, Cristina Narbona, y al secretario de Estudios y Programas, José Félix Tezanos.



Anima a movilizarse el 8 de marzo



Por otro lado, Sánchez ha animado "a todos los cuadros del partido" a secundar los paros parciales convocados por los sindicatos el próximo 8 de marzo para reclamar igual de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Sánchez hace llamamiento a secundar los paros feministas. Vídeo/Foto: EP

También ha pedido al resto de partidos, "de derechas y de izquierdas", que secunden esos paros de dos horas porque se trata de reivindicar una causa de "justicia social", como es que la mitad de la población de este país sufra discriminación salarial "por el mero hecho de ser mujer".

Este próximo lunes, el PSOE presentará una proposición de ley para atajar la brecha salarial que contempla sanciones para las empresas que paguen menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo.

Antes del 8 de marzo, registrarán en el Congreso otra iniciativa legislativa sobre igualdad laboral, que abarca otros aspectos que van más allá de la igualdad salarial.