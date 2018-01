Roger Torrent, presidente del Parlament con el voto de los diputados presos

El diputado de ERC Roger Torrent ha sido elegido este miércoles presidente del Parlament de Cataluña con 65 votos a favor, imponiéndose al candidato de Cs, José María Espejo-Saavedra, que ha tenido 56 votos, y ha habido 9 abstenciones.



Torrent se convierte en el noveno presidente tras la restauración de la democracia, en el más joven, y en el cuarto de ERC tras Heribert Barrera (1980-1984), Ernest Benach (2003-2010) y Carme Forcadell (2015-2018).



La decisión sobre la elección de Torrent como president del Parlament se ha tenido que votar dos veces ya que, en la primera votación, el candidato debía conseguir la mayoría absoluta para imponerse y no lo ha logrado; pero en la segunda votación basta con tener un voto más que su rival, y Torrent ha conseguido ganar a Espejo-Saavedra.



Aunque el voto es secreto y por urna, por los resultados que ha arrojado el escrutinio, Torrent ha contado con el apoyo de ERC, JuntsxCat y la CUP, mientras que Espejo-Saavedra ha tenido el de Cs, PSC y PP; ocho abstenciones han sido de los comuns, y la novena abstención es de un diputado no identificado desmarcado de su grupo.



Los votos totales suman 130 y no 135 porque los cinco diputados que están en Bélgica -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig (JuntsxCat), Toni Comín y Meritxell Serret (ERC)- no han acudido al pleno y han declinado pedir delegar su voto.





, ya que lo ha avalado la Mesa de Edad que ha pilotado el pleno y que ha encabezado Ernest Maragall.Además, el Parlament ha elegido este miércolescon 57, por lo que repetirá en el cargo. Carles Puigdemont ya ha felicitado a Torrent tras su elección como presidente del Parlament:Costa, que se estrena como diputado, releva a Lluís Guinó (PDeCAT), que fue nombrado vicepresidente primero a finales de la pasada legislatura sustituyendo al miembro de su formación Lluís Corominas, que pasó a dirigir su grupo parlamentario.En su primer discurso como presidente del Parlament, Torrent ha debutado en el cargo exigiendo que se ponga fin "inmediatamente a la intervención de las instituciones" catalanas, en referencia crítica a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.El nuevo presidente de la Cámara, y ha advertido de que no rehuirá ningún tema bajo su presidencia, incluidos los vinculados a la independencia: "En el Parlament se tiene que poder hablar de todo".Cuando Torrent pide hablar de todo apela al argumento utilizado en la pasada legislatura por su antecesora,cuando, ante las advertencias de la justicia de que ciertos debates no se podían celebrar en el Parlament, la presidenta los autorizó asegurando que ella no era nadie para vetarlos.Hace poco más de dos años, cuando Carme Forcadell accedió a la Presidencia, concluyó su con un "¡Viva la república catalana!", y este miércoles Torrent ha optado por "¡Viva la democracia y viva Cataluña!".Y ha pedido a todos los diputado, además de pedir: "Conjurémonos todos para recuperar las instituciones del país y volverlas a poner al servicio de los ciudadanos lo más pronto posible".Torrent ha agradecido el apoyo de los diputados que le han votado, se ha comprometido a ganarse la "confianza" de los que no lo han hecho, y ha tendido la mano a todos los grupos.El republicano ha asegurado que, con el entendimiento y el diálogo como premisas, y ha añadido que "la democracia y la convivencia será los pilares fundamentales" de su mandato.Ha defendido que la sociedad catalanes tiene identidades múltiples, que es lo que le convierten en una sociedad plural, y ha citado al escritor Stefan Zweig, del que se declara ferviente seguidor: "Nuestro mundo tiene espacio para muchas verdades y no solo para una".-solo por detrás del presidente de la Generalitat-, y por eso ha defendido que no puede eludir destacar que el contexto político que vive Cataluña es "complejo y anómalo".Torrent ha lamentado la cárcel preventiva de los cuatro presos soberanistas, y que "en opinión de mucho juristas es absolutamente injustificada", y también ha lamentado que los cinco diputados encausados que viven en Bélgica no puedan regresar con garantías, ha dicho., pero sí ha avisado de que velará por los derechos que considera que tiene todo diputado: "En el Parlament hay 135 voces y yo tengo que defender la expresión de todas; de los que están aquí y de los que no pueden estar".Sin embargo, para abordar la situación de los encausados no ha utilizado términos comunes en el soberanismo como el de 'presos políticos' para los que están en la cárcel y 'exilio' para los que viven en Bélgica.Tampoco se ha referido a lay se ha limitado a decir que defenderá la "esencia del republicanismo", que ve como una apelación a la democracia y a la justicia social., pero este lo ha descartado, y la líder de Cs, Inés Arrimadas , le ha afeado que "esta legislatura ha empezado con mal pie".Un informe de los letrados que se hizo público el lunes se mostró contrario a la delegación del voto de los ocho encausados, tanto los que están en la cárcel como los que están en Bélgica, pero sentenció que, en cualquier caso, la última palabra la tenía la Mesa de Edad.El líder del PSC,, ha pedido la palabra para respaldar la decisión anunciada por Maragall: "Estamos de acuerdo con la Mesa de Edad. Creo que es la mejor interpretación posible del auto del juez y del informe de los letrados".El socialista hacía referencia al auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que no permitió que los tres encausados encarcelados acudiesen a la sesión pero no se posicionó en contra de delegar su voto.La bancada independentistaque no han podido asistir al pleno, cuando se ha mencionado su nombre en la votación para elegir los miembros de la Mesa.que ha quedado vacío, un símbolo que el soberanismo utiliza para exigir la libertad de los presos soberanistas y el fin de las causas judiciales contra ellos.Tras la votación final,y se ha abrazado con la número 2 de ERC, Marta Rovira; con el conseller cesado Raül Romeva, y con el diputado de JuntsxCat Jordi Turull, entre otros.Desde la tribuna de invitados también han aplaudido la decisión los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Ernest Benach, y el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, entre otros.Ahora, el nuevo presidente del Parlament abrirá una ronda de contactos con todos los grupos yde la Generalitat.Aquí la polémica volverá a cobrar fuerza ya quepese a estar en Bélgica, y lo hace en contra de la opinión de los letrados de la Cámara, que consideran "imprescindible" que el candidato esté en el hemiciclo.Serán dos semanas en quey abre un nuevo contencioso con el Estado - Rajoy ha advertido de que prolongará el 155 si se inviste al presidente cesado- o busca a un candidato alternativo y evita la confrontación.