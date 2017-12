Romper con la Constitución y el Estatut, condición de la CUP para apoyar a JxCat

ERC considera que los resultados electorales imponen restituir con urgencia al anterior Govern, lo que anticipa que sumará sus 32 diputados a los 34 de Puigdemont, pese a que no garantiza la posible investidura del expresident, el probable candidato, en la primera votación. Para ello tendría que contar con al menos la mitad de los cuatro votos de la CUP, que pone condiciones para dar su apoyo. "Se trata de no volver a hacer la autonomía, de no obedecer el 155, la Constitución y de no volver a aplicar el Estatut, sino de hacer República y de construir República", afirmó ayer el número uno de la formación anticapitalista, Carles Riera.

"No contemplamos una alternativa distinta" a que Puigdemont vuelva ser investido presidente, afirmaba ayer la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esquerra quiere restituir "lo antes posible" al Govern con Puigdemont y Junqueras al frente, aunque la formación está abierta a hablar con todos los partidos para conseguir un Ejecutivo "fuerte". Rovira rechazó anticipar lo que vendría después de la investidura, algo sobre lo que, a su juicio, debe pronunciarse JxCat.

Ni Puigdemont ni ningún otro candidato de su lista tendrá el respaldo de Catalunya en Comú-Podem para la investidura, según afirmó ayer su número uno , Xavier Domènech, quien pidió "una reflexión de las fuerzas de izquierda". "Resulta evidente que los ganadores son Inés Arrimadas y Carles Puigdemont, fuerzas de derechas que votaron políticas antisociales", según Domenech, para quien "el gran derrotado de la jornada fue Mariano Rajoy y el Partido Popular, por las políticas represivas de los últimos años y la aplicación del 155".

El presidente Rajoy señala que la situación procesal del expresidente Carles Puigdemont y de todos los imputados por el proceso independentista no depende "en absoluto" de los resultados de las elecciones autonómicas de Cataluña sino de las decisiones que tomen los jueces. "Somos los políticos los que debemos someternos a la justicia como cualquier otro ciudadano, y no la justicia la que debe someterse a ninguna estrategia política", afirmó .