La prensa británica destaca el triunfo de los independentistas

La prensa británica dedicó amplios espacios a las elecciones catalanas celebradas el jueves y destaca la mayoría lograda por los independentistas.

El diario "Financial Times" (FT) comentó que la mayoría obtenida por los partidos a favor de la independencia de Cataluña supone un "golpe" para el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y que amenaza con aumentar las tensiones entre Barcelona y Madrid.

No obstante, el FT dice que los separatistas no ganaron la mayoría del voto popular y que el único gran partido en contra de la escisión ha sido Ciudadanos, algo que ha llevado a muchos analistas -resalta el FT- a argumentar que no hay mandado para renovar el impulso de la separación de Cataluña de España.

"The Times" señala que los separatistas salieron victoriosos de los comicios, asestando un golpe a Rajoy. "The Independent" subraya que este ha sido un resultado "dramático" que tendrá un impacto en España y en la Unión Europea (UE).