Inés Arrimadas cree que "el independentismo sale muy tocado" de las elecciones catalanas

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado hoy que los separatistas "salen tocados" y el proceso soberanista "debilitado" tras los comicios de ayer, y ha culpado a la ley electoral de que su formación no haya logrado más escaños ya que a su juicio beneficia a los nacionalistas.

En rueda de prensa tras la jornada electoral, Arrimadas, que ha comparecido junto al presidente del partido, Albert Rivera, no ha querido "adelantar escenarios" sobre un posible gobierno independentista, al considerar que han obtenido "menos apoyos" y "salen más divididos (...) No se puede dar nada por hecho, y nosotros no tiramos la toalla", ha señalado Arrimadas.

La candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que las elecciones catalanas de ayer han visualizado que "esto no es un problema entre Cataluña y España, sino entre catalanes".

Arrimadas ha expresado en Onda Cero su satisfacción por la victoria de Cs -37 escaños- y ha afirmado que no esperaba el resto de fuerzas constitucionalistas lograran tan pocos escaños -17 PSC y 3 PP.

"Hemos ganado claramente en votos, pero los independentistas vuelven a repetir una mayoría pero con menos fuerza", ha apuntado la dirigente de Ciudadanos,

Ha incidido en que "el independentismo sale de estas elecciones muy tocado" y ha advertido de que "esto es una carrera de fondo".



"La mayoría social está a favor de la unión"



Tras su victoria en los comicios, Inés Arrimadas afirmaba que los catalanes votaron por la "unión", la "convivencia" y la "solidaridad", si bien las tres candidaturas independentistas han revalidado su mayoría absoluta.

Junto al presidente del partido, Albert Rivera, y arropada por centenares de militantes y simpatizantes en la Avenida María Cristina de Barcelona, donde la formación naranja ha celebrado su victoria en las catalanas, Arrimadas ha resaltado que hoy "ha quedado más claro que la mayoría social de los catalanes está a favor de la unión", por lo que los independentistas "nunca más podrán hablar en nombre de Cataluña".

"Hoy hemos apostado por la unión de todos los catalanes, hemos votado para unir, a favor de la convivencia, del sentido común y de una Cataluña para todos", ha dicho Arrimadas, aclamada por los simpatizantes al grito de "presidenta, presidenta", y que han ondeado las banderas catalana y española.

Por ello, la candidata ha señalado que "hoy ha quedado más claro", con la victoria de Ciudadanos, que la mayoría de los catalanes "está a favor de la unión".

"Esta victoria hace más visible que Cataluña es plural", ha destacado Arrimadas.

Según Arrimadas, el más de un millón de "valientes" catalanes que han votado a Ciudadanos han lanzado un "mensaje" a España y al mundo, que "la mayoría social se siente catalana, española y europea, y lo va a seguir siendo".

En este sentido, ha opinado que el Govern de los "partidos separatistas ha perdido las elecciones, escaños y fuerza".

Arrimadas, que ha calificado de "histórico" que "por primera vez un partido constitucionalista haya ganado las elecciones", ha garantizado que la formación naranja "seguirá luchando con más apoyos y con más escaños a favor de la unión, la convivencia y la solidaridad".



Rivera celebra una victoria "de Cataluña, de una España unida y del futuro de Europa"



El presidente de Cs, Albert Rivera, por su parte, ha sostenido que la victoria de su partido en las elecciones al Parlament de este jueves no ha sido sólo de Cs: "Es de Cataluña, de una España unida y del futuro de Europa".

Ha asegurado que Cs ha logrado más votos que el resto de candidaturas constitucionalistas juntas: "No podemos decidir por los demás, por los que han bajado y han perdido muchos votos", ha señalado ante decenas de personas desde el escenario que Cs ha instalado en la avenida Maria Cristina de Barcelona.

"Nosotros ya no podemos hacer más", ha destacado junto a la candidata y ganadora, Inés Arrimadas, tras lo que ha defendido que Cs ha logrado lo que prometió: ganar, crecer y movilizar a los ciudadanos para que fueran a votar.

Ha resaltado que Arrimadas "debería ser la presidenta de la Generalitat" -los partidos independentistas mantienen la mayoría, aunque no lo ha mencionado-, y ha garantizado que, del mismo modo que Cs ha ganado a los independentistas en las urnas, defenderá un proyecto para España de unión y sin supremacismos.

Rivera ha destacado que personas que han votado a Cs han cambiado su voto, han votado por primera vez o no lo hacían desde hace años, y ha asegurado que Cs promoverá un proyecto que ilusione al conjunto de españoles.