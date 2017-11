Puigdemont denuncia tras las palabras de Marta Rovira que el Estado es "capaz de todo"

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha vuelto a acusar este sábado al Gobierno español de seguir "la estrategia del miedo" y ha señalado que "un Estado que tenía como confidente policial al cerebro de los atentados de Barcelona no tiene límites" y "es capaz de todo".



En un tuit en su cuenta oficial, Puigdemont ha escrito: "La estrategia del miedo siempre se acompaña de violencia", en alusión a las acusaciones vertidas este sábado por la secretaria general de ERC Marta Rovira, quien dijo que el Gobierno "amenazó" por "múltiples vías" con enviar al Ejército y con "muertos en las calles" si se mantenían los planes independentistas.





L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència. La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot https://t.co/hDr0D2iKU3