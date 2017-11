La "amenaza de muertos" por parte del Gobierno frustró la república, afirma ERC

Marta Rovira, secretaria general de ERC, justificó ayer que la declaración de independencia de Cataluña no hubiera sido explícita por la "amenaza" del Gobierno "por múltiples vías" de enviar al Ejército y de que hubiera "muertos en las calles". Rovira, candidata del partido a presidir la Generalitat si su líder Oriol Junqueras sigue en la cárcel después del 21 de diciembre, aseguró que los soberanistas "no estábamos dispuestos a asumir" un escenario de "violencia extrema". "Es una absoluta vergüenza. Es absolutamente falso y una enorme mentira", contestó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Rovira desde la ciudad sueca de Gotemburgo.

Rovira caldeó ayer la precampaña en una entrevista radiofónica en RAC1 -emisora cuyo director irá en la lista del expresidente Puigdemont- en la que afirmó que el Ejecutivo de Rajoy "amenazó" con "muertos en las calles" si el Govern mantenía sus planes de la declaración unilateral de independencia.

"Violencia extrema"

La secretaria general de ERC aseguró que se preparaba un "escenario de violencia extrema" con el envío del Ejército y la entrada de armas en Cataluña, con "muertos en las calles", "sangre" y con el uso de "balas" y no de pelotas de goma, "como en el referéndum del 1-O". Por ello, a partir del 10 de octubre hubo una "reflexión" en el Govern y en los partidos soberanistas sobre los planes de independencia, según Rovira.

Sus manifestaciones fueron contestadas desde el Gobierno por el propio Rajoy, que las tachó de "absoluta vergüenza". Fue después de que el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, calificase como una "burda patraña" y una "nueva mentira" de independentismo las afirmaciones de Rovira. En coincidencia con el Gobierno, el líder socialista, Pedro Sánchez, aseguró que lo dicho por la representante de ERC "es falso y lo sabe". "Lo que le queda al independentismo" ante las elecciones de diciembre es el "victimismo", añadió Sánchez.

Marta Rovira asegura que hay un acuerdo con el PDeCAT para "parar el 155 y recuperar las instituciones" democráticas catalanas y un programa "común" de "cómo hacer república", que darán a conocer en breve, y que ahora negocian con la CUP. El PDeCAT sostiene que después del 21 de diciembre Puigdemont debe encabezar de nuevo el Ejecutivo catalán al margen de los resultados de las urnas y siempre que haya una nueva mayoría soberanista "El presidente legítimo es él y me parecería muy extraño que, aunque no ganara la lista del presidente Puigdemont, no se le invistiera", afirmaba ayer en una entrevista de TV3 la coordinadora de la antigua Convergencia, Marta Pascal. Los comicios autonómico son "el plebiscito que algunos no se han atrevido a acordar", sostiene Pascal, por lo que, a diferencia de las elecciones de 2015, "ahora hay que ganar en votos y escaños".

ERC y PDeCAT rehuyen todo reproche mutuo tras fracasar el intento de concurrir de nuevo en una lista única. Esquerra Republicana, con mejores perspectivas electorales, trata ahora de consensuar un programa de trabajo común mientras que el partido de Artur Mas ha dejado en manos del expresidente Puigdemont la elaboración de la candidatura y su nombre ni siquiera figurará en las papeletas de votación. Ambas formaciones coinciden, al igual que el resto del soberanismo, en atribuir toda la legitimidad al Govern destituido con la intervención de la Generalitat al aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Constitución a finales de octubre. Para la CUP, los comicios son ilegítimos.