Rajoy proclama su respeto a las decisiones de los tribunales belgas

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confía en la Justicia belga y asegura que, sea cual sea su resolución sobre la petición de extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, acatará su decisión.

Rajoy se ha referido a las euroórdenes cursadas por las autoridades españolas contra Puigdemont y sus cuatro exconsejeros que permanecen con él en Bruselas en declaraciones a los periodistas tras la cumbre social europea que se ha celebrado en Gotemburgo (Suecia).

Rajoy ha considerado "una vergüenza" las acusaciones al Ejecutivo de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de haber amenazado por "múltiples vías" con enviar al Ejército y con "muertos en las calles" si se mantenían los planes independentistas.

Rajoy ha respondido a las palabras de Rovira en declaraciones a los periodistas en Gotemburgo, donde ha participado en una cumbre social de los líderes de la UE. "Eso es una vergüenza. Ya no hay calificativo que tenga para aplicar a esa afirmación. Dejémoslo en que es absolutamente falso", ha dicho.

Puigdemont y esos consejeros han comparecido ante un tribunal de Bélgica que debe decidir sobre las euroórdenes cursadas por España. El juez de primera instancia que las examina ha citado nuevamente a los acusados el 4 de diciembre, y en esa fecha emitirá un fallo o podrá solicitar información adicional.

Al plantear a Rajoy si confía en que la Justicia belga permita finalmente la extradición de Puigdemont, se ha limitado a insistir en que confía en el poder judicial y, sobre todo, respeta y acata sus decisiones. Ese respeto a la ley y al Estado de Derecho y la división de poderes ha dicho que es uno de los principios básicos de la Unión Europea.

"Como empecemos a poner eso en tela de juicio, me parece que no vamos por buen camino. Por tanto -ha precisado- a mí no me oirán más, sea lo que sea, que respeto y acatamiento a las resoluciones de los tribunales de Justicia".

Rajoy, que ha precisado que en su reunión de hoy en Gotemburgo con el primer ministro belga, Charles Michel, no han hablado de la situación de Puigdemont, ha respondido con un "absolutamente" al ser preguntado si daba por superadas las diferencias que puede haber habido con su homólogo belga por este asunto.