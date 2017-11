ERC añade a Forcadell a su lista mientras Marta Rovira se perfila como presidenciable

El cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, se dirigió ayer por carta a los militantes republicanos, con quienes reitera que propone "tejer complicidades", y sugiere que dará su apoyo a que Marta Rovira, "número dos" de la candidatura, se convierta en presidenta de la Generalitat en caso de victoria de Esquerra y del bloque independentista en las elecciones del 21-D.

Todo ello mientras la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, imputada por los delitos de rebelión, sedición y malversación, aceptaba ir en la lista de ERC, algo que, en principio, se esperaba que no hiciera, dada su complicada situación judicial.

La también republicana Anna Simó, que está procesada en el Supremo por los mismos tres delitos que Forcadell y es miembro de la Mesa de la Cámara, renunció la semana pasada a repetir como candidata.

Forcadell anunció en Twitter: "Siempre he defendido pacífica y democráticamente lo que creo mejor para mi país. Este 21-D lo continuaré haciendo desde la candidatura de ERC". Eso sí, fuentes de su entorno dijeron a "Efe" que mantendrá un "perfil institucional".

Forcadell irá en el cuarto puesto por Barcelona, detrás de Junqueras y Rovira, en una lista que también incluye a los otros exconsejeros de ERC en prisión o en Bruselas: Raül Romeva, Carles Mundó, Toni Comín y Dolors Bassa.

En su carta a la militancia, Junqueras se suma a la tendencia, pujante estos días en el independentismo, de hacer autocrítica, pero siempre precisando que la independencia declarada el 27 de octubre no se materializó porque los rectores del "procés" no quisieron arriesgarse a una ola de "represión" del Estado.

"Ingenuos, creímos que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la UE no permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes contra la ciudadanía y las instituciones catalanas", dice.

También la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, hizo autocrítica. Y poniendo el mismo pero que Junqueras. "Alguna cosa no hemos hecho del todo bien si no tenemos un país independiente", pues "algunas cosas pensábamos que estaban a punto y no lo estaban", pero "con un Estado brutal y violento, la independencia exprés no existe".

La ejecutiva del PDeCAT dio ayer carta blanca al expresident Puigdemont, huido a Bélgica, y a la dirección de la formación para que confeccionen a su gusto la candidatura.

Ante la ausencia de Puigdemont, fue Pascal quien se dirigió al consell nacional para explicar la decisión de acudir a las elecciones bajo el nombre de Junts per Catalunya, y con un mayor peso de independientes.

Fuentes del partido dijeron que la decisión de dar carta blanca a Puigdemont y Pascal se tomó prácticamente por unanimidad. Ahora el partido tiene de plazo hasta mañana para registrarla.

Entre tanto, el ex secretario general de Podem Albano Dante Fachin descartó concurrir a los comicios con Som Alternativa, su nuevo proyecto, después de explorar la posibilidad de un entendimiento con la CUP.

Por su parte, el expresidente de Unió Democràtica, el brazo democristiano de la extinta CiU, Josep Antoni Duran Lleida, reveló que votará al PSC para huir del "nuevo relato" que intentan construir los partidos secesionistas.