El PP niega que piense en reformar la Constitución

El secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado este miécoles que su partido no acude a la Comisión territorial, recién constituida, con la idea de reformar la Constitución sino de modernizar el Estado autonómico.

"No venimos con la idea de reformar la Constitución" ha aclarado el portavoz del PP en la Comisión sobre el modelo autonómico en declaraciones a los periodistas.

Bermúdez de Castro se ha preguntado cuál es la propuesta del Partido Socialista porque el PP "a lo que viene a la Comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico: que nadie espere de nosotros otra cosa".

El secretario general del PP en el Congreso ha reiterado que muchos de los avances del modelo autonómico no conllevan "en modo alguno" la reforma de la Constitución y ha pedido que no se empiece por las conclusiones sino por el diálogo.

A la pregunta de si el Partido Popular se plantea la recentralización de competencias, Bermúdez de Castro ha informado de que la Constitución no prevé ninguna cláusula de reversibilidad y para recentralizar competencias habría que reformar la Carta Magna.

Bermúdez de Castro ha asegurado que su partido no acude a la comisión con la "idea preconcebida" de reformar la Constitución para "contentar" a una minoría.

"Y de ninguna manera venimos a ceder o a premiar a quienes han realizado el mayor desafío a la democracia y al Estado de derecho en las últimas décadas" ha dicho.

El secretario general del PP en el Congreso ha precisado que su partido viene sin apriorismos, a hacer balance, a hablar de financiación autonómica y de la coordinación entre administraciones "y pensando en el interés general, en 17 comunidades, no sólo en una".

Bermúdez de Castro ha asegurado que en España no ha faltado autogobierno, lo que sí ha faltado es mucha sensatez y lealtad institucional "y ha sobrado mucha irresponsabilidad y mucha ilegalidad".

Ha añadido que el PP acude a la comisión con ánimo constructivo" a evaluar el modelo autonómico pero "no a sustituirlo".

"No somos federalistas, no somos nacionalistas, no somos secesionistas, somos constitucionalistas y creemos en la España constitucional" ha señalado Bermúdez de Castro y, por tanto, la línea será reforzar la "cohesión territorial".

En definitiva, "fortalecer el Estado, no debilitarlo".

Bermúdez de Castro ha avanzado que el PP hará sus propuestas pero siempre pensando en que el modelo actual es "de éxito y de consenso, ha dado resultados y debe de servir para todos".

Por su parte y también en declaraciones a los medios tras la constitución de la comisión territorial, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo ha subrayado el "ánimo constructivo" con el que acuden los populares a la reforma del estado autonómico.



Evitar reformas "para contentar a los independentistas"



Maíllo ha apelado al consenso y ha recordado que no se pueden hacer reformas para contentar a los independentistas.

Ha reiterado que el PP no estará en ese proyecto de "contentar a nadie" y menos a quienes quieren romper España.

Donde sí estará el PP, ha dicho Maíllo es en el proceso de evaluación, mejora y estudio del modelo autonómico.