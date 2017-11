Aznar admite que le cuesta "reconocer" al PP actual y cree necesario "más Estado"

El expresidente del Gobierno José María Aznar admitió ayer que le cuesta "reconocer" al PP y ha agregado que no se ha distanciado de su formación sino que "a lo mejor" es el partido el que se ha distanciado de él.

"Yo creo que dos mandatos son suficientes, no digo que sea una norma. Lo mío fue una decisión personal de la que no me arrepiento. Cada uno tiene que ver lo que hace y el momento histórico", ha declarado Aznar, al ser preguntado expresamente si cree que Mariano Rajoy debería dejarlo a los ocho años.

En una entrevista en la revista valenciana 'Plaza', el exjefe del Ejecutivo subraya que antes en el centroderecha el PP era "hegemónico" y ahora comparte ese espacio con Ciudadanos, algo que es "importante" para sus aspiraciones electorales.

Aznar niega que se proponga fundar un nuevo partido, aunque ha desvelado que se lo proponen "todos los días". Preguntado a qué obedeció su distanciamiento del PP, ha respondido que no se ha distanciado sino que "a lo mejor" se ha distanciado el Partido Popular de él.