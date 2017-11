Esquerra arma su lista con Junqueras al frente y exconsejeros en prisión o huidos a Bélgica

El destituido vicepresidente catalán Oriol Junqueras, en prisión desde la semana pasada, liderará la lista de ERC a las elecciones del 21-D, que incluirá a los exconsejeros del partido que o bien están encarcelados o han huido a Bélgica, según la candidatura provisional aprobada ayer por los republicanos.

Los tres primeros puestos por Barcelona los ocuparán Junqueras, Marta Rovira (que no está en prisión) y Raül Romeva, mientras que los exconsejeros Carles Mundó (en prisión) y Toni Comín (en Bélgica) irán en los puestos quinto y séptimo.

La exconsejera Dolors Bassa, también encarcelada, liderará la lista por Gerona y Meritxell Serret (refugiada en Bruselas) la de Lérida.

La idea es reservar el cuarto puesto por Barcelona a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien se inclina por no repetir como candidata tras haberse comprometido ante el Supremo a no continuar en política o, de hacerlo, a respetar la Constitución.

Forcadell pagó el viernes una fianza de 150.000 euros para no seguir en prisión. La también republicana Anna Simó, que debe abonar en unos días 25.000 euros si no quiere verse tras las rejas, también ha renunciado a figurar en la lista.

De esta manera, ERC dice definitivamente no a una lista unitaria independentista, aunque no a una unidad de acción tras los comicios. Una idea a la que no renuncia el PDeCAT, según se desprende de un tuit de su coordinadora general, Marta Pascal, que ayer viajó a Bélgica con el líder del partido, Artur Mas, para entrevistarse con Carles Puigdemont: "Presidente, no estás solo. ¿Alguien más se quiere sumar? ¡Aún estamos a tiempo!".

También en Twitter, Puigdemont consideró "evidente" que el secesionismo logrará "una mayoría clara" el 21-D.

Más de 4.000 militantes de la CUP-CC están convocados hoy a la Asamblea Nacional Extraordinaria en la que decidirán cómo afronta la formación las elecciones del 21 de diciembre convocadas por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La asamblea comenzará a las 10.00 en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona) donde acudirán tanto los militantes de la CUP como miembros de las plataformas agrupadas en la Crida Constituent.