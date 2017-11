El PDeCAT reprocha a ERC su veto a la candidatura única del soberanismo

Las tensiones entre el PDeCAT y ERC, antiguos socios en el Govern y aliados en JxS, resultan cada día más visibles a medida que las elecciones del 21 de diciembre se adueñan del horizonte político catalán. El diputado del PDeCAT Carles Campuzano reprocha a ERC sus "recriminaciones", algo que considera que no es "muy decente" entre quienes hasta hace apenas dos semanas compartían el Ejecutivo.

Campuzano se hacía así eco de las informaciones que apuntan a que fue el propio Junqueras, antes de ingresar en prisión, quien rechazó reeditar la alianza de los republicanos con los antiguos convergentes. El exvicepresidente de la Generalitat defendió su rechazo al PDeCAT porque ERC debe tener "tolerancia cero con la corrupción" y porque el partido de Mas "acoge a personas como Santi Vila", el exconsejero de Empresa que renunció antes de votar la independencia.

Campuzano considera que el momento "exige la mayor unidad posible" porque los catalanes "tienen suficientes motivos de dolor". En una entrevista radiofónica, el portavoz del PDeCAT recurría ayer al argumento principal de su partido en defensa de una lista única del independentismo porque "hay una mayoría social vinculada al electorado soberanista que lo que reclama al conjunto de fuerzas políticas es la unidad".

Esa es cada vez una opción más lejana pese a los intentos del propio expresidente Puigdemont, cuyo empeño en una candidatura unitaria obligó a posponer la reunión del Consejo Nacional en el que los antiguos convergentes iban a cerrar sus propias listas. El expresidente Artur Mas advierte que, de prosperar la lista civil en la que trabaja Puigdemont, las siglas del PDeCAT quedarían difuminadas por completo en el proceso electoral. Esa lista única tomaría la forma de una agrupación de electores, en la que las identidades de partido quedan en segundo plano.

Lista única

En esa dirección trabajan los representantes de las plataformas civiles "llistaunitaria.cat" y "respublica.cat", quienes ayer presentaron su iniciativa en un acto al que asistió el que fuera delegado del Govern en Madrid Ferran Mascarell. Para registrar la agrupación de electores independentistas los impulsores necesitan 55.000 firmas antes del próximo viernes 17 de noviembre.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) abrió ayer una consulta entre sus socios para determinar si se suma o no a la candidatura única del soberanismo. Por ahora, la ANC no se ha sumado a esa iniciativa porque considera que carece de las condiciones de una candidatura unitaria al no contar con el respaldo de todos los partidos.