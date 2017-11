El Gobierno declara el 21-D día no lectivo

Los escolares catalanes no tendrán clase el jueves 21 de diciembre para facilitar el desarrollo de las votaciones. El Ministerio de Educación declaró ayer la jornada no lectiva a tenor de la normativa que establece que "en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente". El 5 de diciembre comezará la campaña electoral.