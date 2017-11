El bar anti-independentista de Gijón: "No toleramos que se caguen en los 'putos' españoles"

"Me están acribillando por defender a España y a los españoles". Yolanda, la hostelera extremeña que regenta desde hace año y medio una cafetería en la avenida de Schultz en Gijón -y que colgó un cartel en el que se leía "Se admiten mascotas, independentistas no"- teme por la seguridad e integridad de su negocio después de recibir un aluvión de mensajes, insultos y amenazas, en su mayoría dirigidos contra ella y la cafetería por el cartel, ya retirado.





A un bar d Gijón. Podriem dir k ratlla l racisme. Potser C´s, l PP o algú, hauria d donar explicacions. No és a Cat.lalunya on hi ha tensió? pic.twitter.com/LUHMGmqMEM — David Selvas (@David_Selvas) 4 de noviembre de 2017

Insultos y amenazas

", explica la propietaria del café en relación a un altercado que vivió hace dos semanas en su local. "Fue hace unos 18 días, más o menos, llegaron dos chicas y un chico y se pusieron a hablar, no creo que fuesen catalanes, pero". "Les invité a irse porque no se debe insultar a nadie, ni aquí ni en ningún sitio, y no iba a permitir que molestasen al resto de clientes", sostiene.Después de este incidente optó por colocar en la cristalera del negocio el cartel en cuestión: '. "No pensé que fuera a llegar tan lejos, pero se ha salido de madre por culpa de ciertos personajes que dicen reivindicar algo y luego van acribillando a diestro y siniestro", lamenta. "Soy yo la única que lo está pasando mal", asegur ahora. Y ahí estuvo colocado varios días. "A muchos les hacía gracia, otros le sacaban fotos pero no pasaba nada", sostiene. Hasta que pasó.Ya desde el domingo. "que hicieron que borrase la cuenta, pero antes hice capturas de los comentarios y apunté todos los nombres; ya", advierte la hostelera, de origen extremeño pero que lleva varios años viviendo en Asturias.Los clientes habituales, no obstante, la apoyan y tratan de darle ánimos. "Me dicen que es libertad de expresión, que no me preocupe", describe agradecida adviriendo que en su cafetería se recibe a todo el mundo independientemente "de su religión, raza o ideología, pero siempre que se expresen con respeto".